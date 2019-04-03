再見了，紅熊貓！ 雙胞胎即將告別林地動物園

（編譯Zita）可以在林地動物園（Woodland Park Zoo）見到可愛的紅熊貓幼崽的時間無多了，因為這對雙胞胎將在4月14日後搬到其他動物園。

澤亞（Zeya）和伊拉姆（Ila）出生於六月，是近30年來動物園第一次成功接生的紅熊貓。在11月公開亮相的一個月後，因為一棵樹枝的破裂，這對雙胞胎從他們的展覽中逃脫，導致動物園工作人員進行了15個小時的搜索，之後他們成功被蘋果誘回場地。

澤亞將搬到綠灣的東北威斯康星動物園和冒險公園，而伊拉姆將會搬到多倫多動物園。紅熊貓在大約10個月時自然地與牠們的母親分開，並且開始為牠們與雄性配對，以便將來在新動物園進行繁殖。

「這對雙胞胎已經到了自然分離的時代，並開始顯示出想要彼此分離的跡象，」林地動物園動物策展人馬克邁爾斯（Mark Myers）在新聞發布會上說。 「在幾週內將牠們分開能夠準備牠們搬到新家。」

紅熊貓物種生存計劃（Red Panda Species Survival Plan）是一項保護計劃，它曾配對雙胞胎的父母海柔爾（Hazel）和紀子（Yukiko）。根據動物園的說法，紅熊貓瀕臨滅絕，在亞洲竹林的原生棲息地中不到1萬隻。

「紅熊貓繁殖過去非常困難，但隨著我們這個物種的了解越來越多，成功的機會也增加，」動物飼養員傑米德爾克（Jamie Delk）說。

動物園4歲的紅熊貓卡森（Carson）將取代公共展覽中的幼崽。海柔爾和紀子將繼續留在自己的私人院子裡—動物園正試圖再次繁殖牠們，希望今年有更多的幼崽。