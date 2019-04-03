湖城隨機射殺案 男槍手稱不記得自己醉後罪行

（編譯：Camille）金縣檢察官上週五（29日）對一名33歲的西雅圖男子提出刑事指控，該男子被指控本週在湖城附近隨機射殺，造成2人死亡，2人受傷。指控檔顯示，塔德-麥克·諾曼（Tad-Michael Norman）被指控犯有兩項一級謀殺罪和三項謀殺未遂罪，其中每項罪名都附帶有持有槍支罪。 據檢察官稱，諾曼目前仍在監獄之中，不得保釋。西雅圖警方稱，諾曼在被捕後聲稱他是一名酗酒者，槍擊事件時完全醉倒，沒有留下任何相關記憶。

諾曼告訴警方，他事發當日（27日）去了弗雷德邁耶，購買了伏特加、朗姆酒和葡萄酒等，並於中午12:30左右開始飲酒。槍擊事件發生在下午4點左右。根據訴訟檔，他告訴警方，他酒後還在家玩了Xbox遊戲，據說是他酒後常做的事。他補充說，直到入院之前，他對此都毫無印象。

「被告的行為——故意在社區公共街道上發射9毫米半自動手槍，造成兩人死亡，另外兩人受傷——表明他對社區安全造成極大威脅，」高級副檢察官斯科特·奧圖爾（Scott O’Toole）在訴訟文件中寫道。「他對警方聲稱不記得槍擊事件，這加劇了他所構成的潛在危險。」

奧圖爾寫道，如果被判有罪，諾曼將面臨110至138年監禁刑期。56歲的老師黛博拉·賈德（Deborah Judd）上週三（27日）開車回家，她在Sand Point Way Northeast和Bartlett Avenue Northeast附近被槍殺。槍手然後擊中一輛公共汽車的擋風玻璃，射中了53歲的司機埃裡克·斯塔克（Eric Stark），儘管受傷，他還是將公共汽車停至安全區域，這一英勇行為被人稱頌。賈德和斯塔克在受傷後倖免於難。槍手然後開槍擊中了一輛紅色普銳斯的司機，並在員警到達前偷了他的車逃跑。普銳斯的司機羅伯特·鮑勃·哈桑（Robert Hassan）是一名76歲的退休醫生和空軍上校，被擊中時正在與朋友們玩撲克後回家的路上。

槍手在Sand Point Way向南飛馳，並與75歲的理查·李（Richard T. Lee）駕駛的另一輛車發生碰撞，李是一名湖城居民，于此次事故中不幸死亡。28日下午，西雅圖警方確認了第五名受害者，這名受害者實際上是槍手開槍射擊的第一名司機。根據訴訟檔，一名在美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）工作的女士下班後在Sand Point Way Northeast向北行駛時，一名男子在她的車前幾米處採取了「射擊姿勢」。他向她的車開了兩槍，但她向左轉彎並開車繞過該男子，然後在她的後視鏡中看著槍手向她身後的車開槍。她後來發現擋風玻璃被擊中，並聯繫了西雅圖警方。