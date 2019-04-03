西雅圖第二次被名為最難尋找愛情的城市

（編譯Zita）西雅圖單身人士可能不會感到驚訝的是，這座城市連續第二次被Great Love Debate播客命名為「美國尋找愛情最差的城市」。

據播客的工作人員說，西雅圖單身人士因缺乏溝通、信心和樂觀而獲得低分，他們使用了一個公式來衡量過去五年來超過92,000個單身人士的觀點和人口統計數據，以及數百萬布萊恩豪伊（Brian Howie）播客的聽眾來得出。

播客主持人豪伊說：「每個城市每天都有機會找到你想要的聯繫。 但是在某些城市，單身人士肯定會讓事情變得更難。 對於全國各地的男女約會活動而言，過去的一年毫無疑問是充滿挑戰的，而西雅圖在當中是不能應對挑戰的表表姐。」

去年，西雅圖首次被名為尋找愛情最差的城市—至少對於異性戀的聽眾來說—豪伊說，「在今年脫離關係越來越廣的地方，西雅圖最為嚴重，令人沮喪的是過於嚴肅的女性、 社交尷尬的男人和雨水。」

西雅圖約會低迷的原因很多，其中根據黛安梅普斯（Diane Mapes）2001年出版的一篇文章，女性認為這裡的男性過於被動，男性認為女性是有威逼感的。加上梅普斯指出，他們都「太忙於攀登雷尼爾山，都不能向大家打招呼」。

這並不是說單身人士在這裡找不到成功的配對，只是因為他們可能比其他城市需要更多的毅力，直率和聰明。西雅圖作為一個適合約會的城市，實際上取決於你如何看待它。根據WalletHub的一項研究，去年西雅圖排名第六，是單身人士尋找愛情的最佳地點，該研究更多地依賴於城市的經濟健康和適合約會的活動，而不是對住在這裡的人的看法。