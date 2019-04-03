LazerX Arena室內真人射擊實戰喊你來玩！

從20年前的《絕對武力》（或譯《反恐精英》“Counter-Strike”）到近年以「吃雞」聞名的《絕地求生》（“PUBG”），第一人稱射擊遊戲都是不少電玩迷的最愛。不過，離開了電腦或遊戲機，並親身穿上武裝和拿著鐳射槍，你們又有否信心連同隊友贏一場漂亮的仗？這次我們帶同一眾讀者來到LazerX 去體驗一下室內真人射擊實戰。

先來說說場地，LazerX Arena位於Kirkland，從外面看像是一間大大的倉庫，外牆上有大幅海報，停車位充足，非常適合一大幫朋友組團。場內空間寬敞，擁有超高挑高，老闆大大還超貼心的準備了一些小遊戲來幫助大家消磨等候時間。

放眼過去，最引人注目的就是巨大的超炫酷彩繪牆體畫，由來自冰島的畫家手繪完成，它完全有實力成為下個拍照打卡地，也是最佳集體照背景牆擔當。而他們的logo是由金黃色的獨角獸頭和龍頭組成，兩隻角相交匯形成字母X，和店名LazerX吻合，頗具創意，是來自俄勒岡州本地設計師的原創創作！

遊戲分為兩個隊，迷彩隊Team Camo和黑衣隊Team Black，共三個模式，不同的模式有不同的樂趣，真是好玩又刺激，這個遊戲不僅吸引男生來參加，好多女生也喜歡玩這個遊戲呢。連小學生（其實他九年級啦，是個中學生，看起來好年輕哈哈，而且……前一天確認時間時還問可不可以帶他的貓一起來）也一起參加了這次活動，還得了迷彩隊的第一名！

印象最深刻的是最後的Bonus Game，簡直就是真人版「吃雞」，體驗了一把真正的生存運動，如果你是個伏地魔，就可以在緊要關頭贏得比賽啦！大吉大利，今晚吃雞！玩家體驗給滿分！

值得一提的是，全部仿真槍產自威斯康辛州，是相關部門拿來演習訓練專用，質量和份量槓槓的。

還有還有！領隊的工作人員會教大家一些小技巧，玩累了還會分水喝。老闆大大透露二樓正在籌備新主題（聽說是和喪屍有關！），還有專門的party房間，設施齊全還可以K歌，全都幫你安排地妥當，熱烈歡迎大家來辦各種派對，記得提前預定。

遊戲結束後，我們收到了非常多的好評，很多朋友都意猶未盡。其實無論是線上游戲還是真人CS/吃雞體驗，都是在告訴我們，只有最勇敢最堅強的人，才能最終贏得勝利。

精選體驗集合

非常有趣的一次射擊體驗，很考驗和隊友的默契，整場下來一共三種模式（團隊，搶旗，吃雞），每種模式有兩場，全部下來一個多小時過足了癮。



衝刺+蹲掩體簡直就等於一場變速跑，就好久沒這樣劇烈運動了。而且槍還是1:1大小和重量的，第二天手臂和腿都酸了，LOL。



雖然是鐳射槍，不過裡面還是有氣瓶，射擊會有反饋。射擊場內有挺多黑科技的，比如實時顯示屏，可以隨時查看自己和隊友的戰績。

跑起來真的很熱很熱，建議大家可​​以穿t卹進去。店內有Locker，場地內也有免費的礦泉水可以說很貼心了（自動軟飲販賣機也是有滴）。店員說射擊場還在擴建，以後會增大；而且以後會增加喪屍模式，會僱演員來扮演喪屍，期待地搓手手了。射擊場外有很多Party Games，等待遊戲的時候也能和朋友玩嗨，現場組隊的童鞋還能藉此機會，在比賽開始之前和陌生的隊友破破冰，互相熟悉。



——李俊彥

今天玩的十分開心！場景模擬的很棒很真實，三種不同的模式玩下來很累但是很刺激也很考驗團隊精神。激光槍的質感和重量模擬的很好，工作人員介紹的很詳細也很專業。非常感謝這次活動並且聽說以後還會有新的殭屍模式🧟‍♂️非常期待呢！有機會也會再來的！

—— Henry He

前陣子參加了由SeattleGPS西雅圖玩樂攻略組織的室內真人CS活動。本著來打卡的心情，沒想到越玩越投入，全程一個多小時的活動，體驗感很好。

入門前教練會把我們分成常規的紅藍兩隊，為我們講述遊戲規則，注意事項。接著為我們挑選隊服和武器，並詳細介紹武器的用法，我們的防彈衣上有激光感應器，武器是一把步槍，有真槍的分量感，子彈是氮氣彈。

場地設置很有代入感，有塔樓、救護車、集裝箱、輪胎等等，妥妥的讓你迅速進入佔地氣氛。比在手機上玩“吃雞”還刺激，腎上腺素就一直沒有下來過。但對於我這種不經常運動的妹紙而言，消耗很大體力，最後一輪基本放棄狀態，即使這樣最後還是得到TOP3，成就感溢於言表，終於在內心狂吼了一聲，我不再是躺雞啦！ ！ ！聽說二層基地也即將開放，還會加入殭屍等其他元素主題，接著會繼續推出密室逃脫等各種活動。

—— 我是被金融耽誤的美廚Shan



今天玩得很開心，沒想到激光槍的重量是按照真槍來的。還有戰術背心也挺真實的。還有遊戲的設計是不錯的，第一種貼近cs還有cf的團隊競技模式，可以復活然後算分，第二種是狙擊戰，那個是真的難，而且不可以亂射擊。

不過總體下來還是很刺激的 (除了膝蓋很疼之外) 可能是我太久不鍛煉了吧。結束的時候，我們team的工作人員還說以後會推出殭屍模式，我是相當的期待啦。總之五星好評⭐⭐⭐⭐⭐

—— Jackey 馮