旭日冉冉，從東山的雲彩間露出了笑臉。我攜你懷裡，步上後山，沐浴在春光旖旎中。璧人鈺你看，籬前的春花被鳥鳴聲聲喊醒，欣欣然張開朦朧的睡眼，擁著一米陽光，好奇地打探著這個五彩繽紛的世界，手舞足蹈，笑迎著我們的到來。春風拂面，如你溫柔的紅酥手，輕撫著我的臉龐，讓身畔的鵝柳伸展著婀娜妖嬈的腰肢，舞動柳蓨，蕩漾起水面的瀲灩清波，搖動著我與你的疊影，輝映在白雲間。我和你一起放牧的太陽，多麼溫順可愛又豔麗地升起在山嶺上。你看這些層巒疊彩的原野，圍繞著你我，悄悄換上了豔麗衣裳，在大自然的天籟仙韻中，為我們鋪開了幸福快樂的溫床。

蘭樓外一片鳥語花香，後山的田園裡到處是惹眼的油菜花，金黃湧浪，直到山巔上。田野裡點綴著一棵棵婀娜的桃樹，正高舉著粉雲，烘托著你對我燦爛的笑臉。春風輕拂我縞衣，攜粉嵐一起，把你深深的愛戀捎給我，蕩漾我一懷甜蜜醉人的詩意，浸透了芳馨的快樂。紫燕穿梭，翠鳥來去成雙，喜鵲喳喳在在嶺頭報喜，也到我院裡的梧桐樹上來把你的私語傳給我。百鳥飛舞，把我們的情絲牽來掛去，交織著一張快樂鋪滿天地間的情網。鳥鳴陣陣，把我們的情絲扯去呼來，仙韻的旋律在大地雲彩中曼妙悠蕩。直叫我與你吻上羞霞，纏綿春風，疊心曼舞，在人間不停地歡戀欲仙，羨得山青水柔綿。

春滿大地，馨香沁我心脾。我攜你懷裡，漫步在一簇簇的姹紫嫣紅中，與你息息相通戀潮湧，仙籟私語耳畔風，詩意滿懷抒不盡，山水樂趣享無窮。浪漫的時光，我蹲下翻春地，掀開一片土顆粒，瞧見蚯蚓挪動身子，探出半個腦袋，看著我和你的戀愛，向我和你輕輕招手。田野那邊，一雙野兔依偎在草叢窩裡，懶洋洋地曬著太陽，抱著為彼此梳理絨毛，蹭著磨著，眯著眼睛說：真愛這溫暖。我掀開一枝花兒，見一雙翠鳥在花深處親昵，婉轉著戀歌催動我與你的心波，對著我和你三點頭，逕自撲騰展翅歡愛，又羞澀躲入了林深處，好讓我和你盡情纏綿，跌宕在我們的愛情之河，演繹歡愛欲仙的情節。

春的大地上蝶舞花飛，高漲著我們的愛情，處處驚喜多多，織成我們兩心相融的快樂。我們的愛情小路，已是鋪滿了柔軟的花草。兩側一浪浪的花叢啊，在原野紫陌間，把我們愛情的韻味燦爛地鋪展開來。璧人鈺你看，這些歡欣的碧草和青藤，揮舞著嫩綠的手臂，快樂地瘋長著，在春風中跳著激情的舞蹈。這些打開了心扉的花朵，高舉著幸福的笑臉，沐浴在陽光雨露裡，迎著我和你，把煽情的動作做給我們看，把我們的愛戀從彼此的心底裡呐喊出來。讓我和你迫不及待地纏綿起來，一任詩詞歌賦彌漫在我們交融的心懷，在大地上用生命編織著一幅幅萬紫千紅中歡愛春景裡的浪漫色彩。

鳥兒懂愛情，追逐點雲轉嵐，在我頭頂旋，肩頭落，共用天地和諧的歡樂。蜜蜂採花，傳播著我與你愛情的芳息，又要釀製成我們一闋闋美麗的纏綿故事。彩蝶雙雙，曼舞花間，環我身畔輕煽雙翅，隨我漫步花叢，相左相右，閃前爍後，把你的愛戀蜜語氤氳著我。在這美麗的家園裡，你的愛戀柔軟了我的時光。坐愛在絢爛的芳叢中，我打開心窗，合抱春光，攪動雲水，激蕩三千尺音階，為我的花仙子鈺伴侶，撫彈一曲高山流水，鴛侶合歡，直叫銀河煙雨漫東山。置身於花深雲籠不知處，我擁你蕩漾在仙韻春音裡，在草尖花簇中徜徉，與你樂隨心動，任花雨禪飛，看靜空燦爛，直把江南做了洞房仙灣天外天。

聽花開的聲音，感花飛的律動。我擲步在後山，春光迷人眼，愛情醉人魂。璧人鈺，你看這大地上粉雲湧動，花香陣陣，掀起我們的愛潮一浪浪拍著山谷山峰。你聽這鳥兒成雙把我們的愛情歌唱，歡快的戀歌在山谷間起伏回蕩，又在叢中如你我私語啁啾，仿佛就是喚著你我來這裡歡度美麗的春光，把我們的青春融入到高山流水間地歡暢。憶我來時，大地在癡癡地等著雲彩，正如你在癡癡地等我，然後大地緊緊擁抱著白雲，正如我緊緊地擁抱著你的深情。你看這大地上成熟的色彩如此絢麗，姹紫嫣紅，繁花錦簇地高舉著我們的愛情朵朵，鋪天蓋地張揚在天地間，把我和你的心疊合著，悠蕩在如仙如幻的花兒國。

人間愛情須盡歡，但將春侶擁在懷。醉美人生惜春光，融得山水透纏綿。我拈花啜露，閉眼輕嗅花香，又憶起那夜，我擁你入夢，夢裡抱你越過姹紫嫣紅愛情穀，要找到與你醉美的放縱地。剛鬆開你在身邊，你忽然隱藏，嚇得我喚得醒來，接著又入夢終於找到你，一起浪漫著春光燦爛。璧人鈺，春滿韶光啊，我更珍惜欣慰著你的深深愛戀。趁著這春光無限，我與你盡情纏綿，醉它個桃紅李白，戀染芬芳，天柔地軟。我把你擁在懷裡，漫步在粉雲芳嵐之間，躺在姹紫嫣紅花深處，像兩顆露珠合抱，融為一體，一任愛泉流淌入彼此的胸懷。讓我與你疊飛，把愛情灣的幸福快樂盡情跌宕，欲仙恩愛共醉無限春光……

作者：楊公子