最美的音樂家，是鳥。

最常見的鳥是麻雀。樹麻雀躲進葉子裡，喳喳喳的，但聲音比較小，輕脆，像頑皮的孩子，總想弄出點聲音，引來大人的關注。地麻雀很少叫，躲在草叢，一下撲愣著翅膀，躥向天空，但飛不了多遠，就得歇一下，喳喳兩聲，又不見了。麻雀像孩子，充滿童心。

喜雀常常邊叫邊飛，喳喳喳，而且叫聲有規律，節奏明快。它們往往雄雌伴飛，像是在喁喁私語。喜雀的白肚皮邊兒，在天空飛時像個小紙片，但黑頭又像拖著的箭頭。喜雀受人待見，所以即使在我童年的時代，沒有動物保護的法律，人們也不會去打喜雀。

點水雀的學名叫白鶺鴒，不過在鄉村，誰也叫不出它的學名。點水雀喜歡在草地和有塘有湖的地方歇棲，而且常常小分隊行進，放單的極少。遇人則斜著起飛，邊飛邊鳴。鳴聲似「脊樑」，聲音清脆響亮，飛行姿勢呈波浪式，有時也較長時間地站在一個地方，尾巴不住地上下擺動。對呵，鳥有「脊樑」，人也得有「脊樑」，無論生活如何挫折，也得挺起脊樑。

畫眉歷來受人歡迎，鄉村也不例外。不僅僅是因為它的長相，更因為它的叫聲。畫眉喜歡在灌木叢中穿飛和棲息，常在林下的草叢中覓食，不善遠距離飛翔。畫眉的叫聲「如意如意」，真好，是春天最美的祝願。雖然生活中不如意的事常有八九，但祝願如意，給人以美好的遐想。

還有一種叫傻畫眉的鳥，學名叫斑鶇，叫聲是「哇哇哇」，聽起來好像是感歎，也好像是打招呼，有種濃濃的人情味。我不知道為什麼叫它傻畫眉，不過傻是好事，人們常說，太精靈了，遭天妒忌，做一個傻人，躺在春天的野外，聽鳥，不去計較得失，不去爭名奪利，不去鑽營投機，能平平安安過一生，能與詩書為伴，大地行走，不也是快樂嗎？傻畫眉的傻，也許是真傻，但人的傻，大多是裝傻，其實這是一種很難企及的境界。

大山雀，是鄉村常見的鳥。它性情較活潑而大膽，不畏懼人。大山雀行動敏捷，常在樹枝間穿梭跳躍，或從一棵樹飛到另一棵樹上，邊飛邊叫，略呈波浪狀飛行，波峰不高，平時飛行緩慢，飛行距離亦短，但在受驚後飛行也很快。叫聲「吇嘿、吇嘿、吇嘿、吇吇嘿」，像抬工號子似的，十分動聽。

春天聽鳥，聽一種綻放，聽一種飛翔，聽一種生長。

忘卻冬的沉重，春天來了，和鳥一起，把所有的不快蛻掉，把所有的苦難放逐，用輕盈的歡樂的聲音歌唱生活、愛情和事業。 藍天白雲下，躺在春草野花間，聽春天的鳥唱，於是心無雜物，和鳥一起，飛向美好。

作者：馬衛