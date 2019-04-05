紀念洛夫先生逝世週年 舉行「洛夫與唐詩」講座

(溫哥華消息)為紀念洛夫先生逝世週年，溫哥華菲莎文化講壇這星期六下午假列治文圖書館舉行「洛夫與唐詩」講座。

詩魔洛夫先生離開我們整整一年了。洛夫先生說過：「我終其一生都在追求中國詩學和西方詩學的彼此參照和互相融合。」「雖不是走得最早的，卻是走得最遠、做得最多的一個。」

洛夫的詩句：

「松下無童子可問/實際上誰也不知雲的那邊有些什麼？」

「棄我去者不僅是昨日還有昨日的骸骨」

「一把酒壺/坐在那裡/釀造了一個悲涼的下午」

處處展現著唐詩的意象。

在他的晚年，洛夫出版了《唐詩解構》50首。例如李白的《黃鶴樓送孟浩然之廣陵》：

故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州。

孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。

洛夫的《解構》新作：

檣帆遠去

帶走了黃鶴樓昨夜的酒意

還有你的柳絲

我的長亭

帶走了你孤寒的背影

還有滿船的

詩稿和離情

孤帆越行越小

及至

更小

只見一隻小小水鳥橫江飛去

再見，請多珍重

小心三月揚州的風雨

還有桃花

豈不是一行行與李白詩歌媲美的文字。

為紀念洛夫先生逝世週年，菲莎文化講壇邀請了洛夫先生的好友章繼光教授，來談談洛夫與唐詩。

章繼光老師曾任湘潭大學古代文學教研室主任、教授；1987年起受聘為研究生導師。90年代初調廣東，曾任五邑大學中文系主任、教授。章老師還是中國韻文學會理事；廣東古代文論研究會、廣東心學研究會常務理事；加拿大中華詩詞學會理事。出版有關唐宋詩及古、近代思想文化專著數種；在中國大陸、台灣、香港及北美髮表學術論文一百餘篇。

菲莎文化系列講座

日期：2019年4月6日，星期六，下午2:00-4:00

地址：列治文圖書館二樓ProgramRoom，7700MinoruGate#100,Richmond,BC.

講題：洛夫與唐詩

講師：章繼光老師