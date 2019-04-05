鳳凰衛視澳門記者站正式啟動

澳門南光集團與鳳凰衛視於3月22日正式簽署戰略合作協定，並舉行鳳凰衛視澳門記者站啟動儀式。作為唯一一家總部設在澳門的國務院國資委直屬中央企業，南光集團將與鳳凰衛視加強合作，助力澳門融入大灣區發展。

楊家強接受採訪

今年是建國70周年，也是澳門回歸20周年，為配合粵港澳大灣區發展，加強對澳門的報導，澳門南光集團與鳳凰衛視星期五簽署《戰略合作協定》以及《2019年合作協定》，澳門中聯辦副處長何金盞，南光集團副總經理李志忠、鳳凰衛視執行副總裁楊家強等嘉賓出席。雙方將會以協議為起點，加強瞭解，促進澳門融入國家發展大局。



南光集團作為唯一一家總部設在澳門的國務院國資委直屬中央企業，立足澳門70年，希望通過此次合作把握大灣區發展新機遇。南光集團常務董事副總經理李志忠表示，這樣的合作既是媒體與企業的合作，實際上也是通過這樣的合作能夠讓澳門民生經濟給外界有一個更好的展示。特別是今年大灣區的發展規劃剛剛發佈，對澳門來說又是回歸20周年的重要時刻，這樣的合作意義更加重要。此外，他還提及要利用好南光集團的特殊身份，在橋樑紐帶作用方面要發揮的更好。

紀念品合影

對於鳳凰衛視此時入駐澳門，鳳凰衛視投資（控股）有限公司執行副總裁兼集團財務總監楊家強指出：「我們鳳凰集團現在不單是做電視這麼簡單，包括新媒體、雜誌、展覽、地產和健康。我們幾乎覺得以前累積經驗做的事情我們都做了，澳門在地理上給予了我們機會，讓我們做到更多。鳳凰絕對可以做一個中間人，或者參與節目製作資訊的交流，這都是我們應該做的。 」



啟動儀式上雙方一起見證鳳凰衛視澳門記者站正式投入運作，南光集團與鳳凰衛視也計劃探討與更多大灣區企業的合作發展，共同推進澳門一中心、一平台建設。

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