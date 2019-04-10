假冒優步司機 34歲男子被控強姦罪

（編譯Zita）週一，一名來自塔奇拉34歲的男子—金縣檢察官稱他假冒優步司機—被指控一級強姦罪。他在12月份強行將一名巴拉德酒吧外的醉酒女子拉到汽車後座上。這些指控稱，以色列拉莫斯·伊斯拉斯（Israel Ramos Islas）正在接受調查，至少還有兩宗案件涉及他假充優步司機的案件。 監獄和法庭記錄顯示，週三被捕的伊斯拉斯仍然被判入獄代替75萬美元的保釋金。

檢察官指控伊斯拉斯綁架了這名現年27歲的受害者，稱自己是她的優步司機。2018年12月15日，受害者的朋友為她預訂了優步，她走到巴拉德酒吧外面並問正在排隊的司機是否接自己的優步。排在最尾的司機回應說：「對」，她於是上了一輛深色轎車。受害者後來告訴探員，司機曾對她說：「我會送你回家，但我們先要享受一些樂趣。」

根據指控，受害者的記憶模糊，但記得汽車泊在白色中心教堂的停車場上，她在後座被強姦。當她回到家時，她門鈴相機捕捉到了一些鏡頭 —她看上去薰醉並絆倒在家門口，嫌疑人則站在她身後。鏡頭顯示，受害者在手袋中找不到鑰匙和電話後，嫌疑人在口袋拿出該兩項東西並遞給她。

受害者在翌日醒來把記憶拼湊起來之後，認為自己被強姦，即前往港景醫療中心進行性侵犯評估。根據指控，一名金縣探員後來證實，接她的男子不是真正的優步司機。上週，警長辦公室向媒體發布視頻片段，幾個小時後，伊斯拉斯和他的妻子去了布里恩警察局，以「清除他的罪名」。一名探員接過他的信息，這對夫婦離開了。

根據指控，「以色列和妻子對他們在警察局清除其嫌疑的企圖並不滿意，」所以他決定前往受害者的家中與她對抗。受害者的室友接了門，並打給受害者—她當時正在街上，能看到伊斯拉斯在她家門口。在被嚇壞的情況，她打電話給探員。案件探員隨後聯繫了伊斯拉斯，後者同意與探員交談並返回警察局。第二天早上，他在肯特律師事務所被捕。

伊斯拉斯被捕的那一天，一名32歲的西雅圖女子打電話給警察，說在視頻中看到的男子與8月份假充優步司機在一個不同的巴拉德酒吧外面接她的男子是同一人。他們在路程上停下來吃快餐，然後她和司機一起拍照。她把照片交給了探員，後者指相中的男子似乎是伊斯拉斯。

指控說，受害者下車後，司機走到她家門口詢問其是否遺留電話在車中，並試圖強行進入大樓。這名女子後來從警察照片中挑選出艾斯拉斯。

第三位女士在Reddit發布了一段視頻，同樣事件發生在12月。這名22歲的女子告訴警方，當她等待優步時，有一名男子上前稱自己為指定司機。那名拒絕上車的女子開始視頻記錄他們的互動，「因為她認為該男子很怪異」。

探員現在正在努力確定伊斯拉斯是否是該視頻中的那個人。