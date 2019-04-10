塔奇拉26條電線桿倒塌 城市之光將使用承包調查商問責

上週五（5日），在East Marginal Way上發生了電線桿墜落事件，至少有一電線桿倒塌擊中一輛汽車。一堆木頭和電線把兩名市民困在車內多於一小時，他們送往醫院治理後已出院。(Tukwila Police)

（編譯Zita）西雅圖城市之光（Seattle City Light）週一表示，將使用第三方對最近在飛行博物館附近26個電線桿的倒塌進行調查。發言人朱莉摩爾（Julie Moore）表示，城市之光預計在簽署合同後確定第三方調查者。

上週五（5日），在East Marginal Way上發生了電線桿墜落事件，至少有一電線桿倒塌擊中一輛汽車。一堆木頭和電線把兩名市民困在車內多於一小時，他們送往醫院治理後已出院。工作人員當時不得不停用線路，以便拯救兩個人，他們在下午5:15左右被拉出來。根據塔奇拉警方的推文，電線桿在當天下午差不多4點時於飛行博物館前倒塌。西雅圖城市之光發言人托尼懷特（Tony White）說，這些電線桿的倒塌是「多米諾骨牌效應」。

摩爾在一份聲明中說，承包調查商將「確保完全問責和公正」。 她說，城市之光將通過提供信息以幫助調查過程。該公用事業公司還未解釋這排電線桿倒塌的原因。

「這個過程將包括審查以前的檢查記錄，檢查已經收集並運送到城市之光設施的受損電線桿和設備，以及獲取和審查附近的任何可用視頻，」摩爾補充說。「目前，我們還沒有估計這項調查需要多長時間才能完成。」

「首先，我聽到一聲如雷聲的巨響，但非常高音…一棵樹倒下了。 然後一根電線桿掉了下來，」博物館的負責人鮑勃亞歷山大（Bob Alexander）週一說。

一些金屬路燈和交通信號連同電線桿和電線一起被拉下。根據城市之光的說法，2016年East Marginal的電線桿被承包商檢查。 他們表示，一些電線桿已被維修，有些將在未來幾年更換，但沒有個別被確定為需要立即更換或造成安全隱患。

當電線桿倒塌時，超過16,000名用戶失去了電力。受影響的300戶在幾個小時內重新獲得電源，但大多數剩下的用戶要等到週六才能獲得電源。週一，城市之光仍為13名受影響的用戶修復。