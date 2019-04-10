復活節不再只尋寶 Brunch酒吧樂滿淘

尋找彩蛋固然是一個復活節指定活動，除了家庭日以外，在西雅圖地區還有什麼老少咸宜的節目，讓大小朋友都能夠在那週未盡情玩樂一翻？

復活節尋蛋家庭日



1. KidsQuest兒童博物館

在學習中獲得歡樂—KidsQuest兒童博物館旨在讓小孩動動腦筋。在博物館設計的冒險中，小孩將透過好玩刺激的遊戲尋找雞蛋，他們還可以發揮藝術小宇宙，為雞蛋塗上色彩。

日期：4月14日（星期日）上午9點至中午

票價：$ 8- $ 14（需要預先註冊）

詳情：https://www.kidsquestmuseum.org/

2. 西雅圖社區中心



如果你家鄰近有社區中心，歡迎帶同你的小孩進行一天開心的家庭日，除了可多認識你的鄰居，這也是一個讓你重新認識該社區的好機會。父母們記著帶上小籃子，放心讓孩子尋找各類巧克力蛋，糖果和獎品吧！



日期：4月20日（星期六）上午10點

票價：免費

詳情：https://bit.ly/1dUdVlu

3. 雷德蒙市中心



拿著你的尋蛋清單，到每間商店搜羅最特殊的物品，首2000名參加的小朋友在完成任務後將獲得獎品。另外，當天還有各類適合一家大小的好玩活動，包括：彈跳床、障礙比賽、籃球，足球和棒球比賽、畫臉、閃光紋身、造型氣球、和農場公園等。



日期：4月20日（星期六）下午12點至4點

票價：免費

詳情：https://bit.ly/2EypRcw



4. 林地公園動物園



Image/Woodland Park Zoo

林地公園動物園是孩子和動物一起享受復活節樂趣的好地方。 活動包括兒童復活節彩蛋、藝術和手工藝品以及隨處可見的復活兔。



日期：4月20日（星期六）上午9點至下午3點

票價：動物園入場費成人 $22.95；長者 $20.95；小童（3-12歲）$13.95；小童2歲或以下免費

詳情：https://www.zoo.org/



孩子你去玩吧 讓我做個SPA



Suncadia Resort



對於那些喜歡在遠離人煙的地方度過復活節週末的人來說，Suncadia Resort是一個不錯的選擇。度假村將提供一個以復活節為主題的週末，孩子能夠盡情玩樂之餘，父母亦可以慰勞一下自己，安心地享受Spa的樂趣。



日期：4月19日（星期五）至4月21日（星期日）詳情：https://bit.ly/2NhMG7R



Alderbrook Resort & Spa



酒店將在復活節當天於胡德運河沿岸舉辦一年一度的復活節早午餐和雞蛋狩獵活動。他們的環境相當優美，對不少父母來說，絕對是一個能與小朋友一起又能放鬆心情的週末度假好地點！



日期：尋蛋活動 4月21日（星期日）下午1點

詳情：https://www.alderbrookresort.com/



復活節 去吃個Brunch

在布萊克島上過復活節—從54號碼頭出發的一日遊將包括來回布萊克島的船票，市民可以在船上享用自助早午餐，孩子亦可以參與尋蛋遊戲。到了島上，還可以遊覽海灘和爬山徑，實在是一個不錯的復活節週末。



日期：4月21日（星期日）上午10點至下午2點

票價：成人 $99.95；長者 $89.95；小童（4-12歲）$49.95；小童3歲或以下免費

詳情：https://www.argosycruises.com

兩小時在聯盟湖上—搭乘美麗的遊艇，享受非凡的復活節早午餐。 這個兩小時的遊輪上讓你看到海岸線的春天，海濱莊園和當地地標的絢麗色彩。這體驗包括登船時的香檳或蘋果酒、你私人的桌子、西北風味的豐富brunch自助餐、復活節工藝品和兒童用品、全方位服務的酒吧和船長繪形繪色的旁述，讓你更加認識聯合湖和華盛頓湖。



日期：4月21日（星期日）上午10點至下午12點半

票價：成人 $83.95；長者及軍人優惠 $75.95；幼童（5-12歲）$41.95；小童4歲或以下免費

詳情：https://www.waterwayscruises.com



復活兔 酒吧跳



穿上你的復活兔服裝，帶上你的現金，在復活節前一天將有數百人與你橫跨西雅圖市中心的酒吧，從中午到凌晨2點共你不醉不散！除了喝酒，這個舉行了九年的活動旨在拉近西雅圖人的關係，鼓勵人們在幫助本土酒吧餐廳的同時，亦能結識新朋友！活動當天，大會將會發售$5兔耳朵，參加的朋友建議自己攜帶或製作。



日期：4月20日（星期六）下午12點開始

票價：預售 $10；活動前一天 $15；活動當天 $20（包括兔耳朵）

詳情：https://bit.ly/2IsKGtP





