華州汽油價格預期在幾週內飆升

（編譯Zita）平均而言，在華盛頓州入汽油最便宜的一天是星期一，而最昂貴的一天是星期五。當然，西雅圖必須以自己的方式做事 —週日是西雅圖汽油最便宜的一天，而週四是最貴的。 這只是汽油價格看門狗GasBuddy最近的一項研究中的一小部分內容。 根據這項研究，對於大多數地方而言，實際情況是，一週頭的價格通常會更便宜。



根據GasBuddy的石油分析主管帕特里克德哈恩（Patrick DeHaan）的說法，這是一個很好的信息，因為預計未來幾週汽油價格將達到峰值，每加侖增加10-20美分，帶來了每加侖4美元汽油的可能性。



雖然汽油價格通常在一年中的這個時候開始上漲，但德哈恩表示即將到來的飆升「比我們近期記憶中看到的還要大」。



「就目前而言，基於我們今天所處的位置，價格可能會持續增加一到兩週，只要沒有出現新問題……價格最終可能會在兩到三週或更長的時間內回落，」德哈恩指。



「我會說，天然氣價格將在六月開始放緩，這是一個相當安全的估計，並且它們可能會在夏季剩餘的時間裡下降，儘管它將以蝸牛的速度下降，」德哈恩說。「我相信我們所面臨的峰值價格很可能會在下個月出現，那麼只要沒有不可預見的問題，價格就會回落。」



導致價格飆升的當前問題是加利福尼亞州的煉油廠停運以及華盛頓州的煉油廠正在進行維護。普吉特海灣地區的價格已經大幅上漲。 在西雅圖，一個月前汽油平均價格為3.07美元。 今天它大約是3.40美元。德哈恩表示，隨著價格的上漲，預計還將增加10-20美分。