西雅圖校區大調整 教職員或要尋找新崗位

（編譯Zita）西雅圖校長已經開始通知他們的一些員工他們需要在2019-2020學年於其他地方尋找職位。總體而言，近150名全日制的學校員工將要轉學以應對預計入學和預算削減的下降。 西雅圖公立學校首席財務官喬林恩貝格（JoLynn Berge）表示，他們大多數人仍將在秋季繼續工作，但如果沒有其他工作崗位可能會被解僱。

由於學生不時轉校的原故，學區經常改變其教育工作者，但地區官員表示，今年的調整異常嚴重。 雖然部分削減將有助於該地區從明年4000萬美元的預計赤字中減少1,200萬美元，但這次還有另一個因素：洛林福德林肯高中秋季重新開學，吸引了學生和員工離開巴拉德，羅斯福和加菲爾德等周邊高中。

不過，地區官員表示，立法行動可以恢復部分削減，包括對圖書館員工和中央辦公室員工的削減。西雅圖公立學校的領導者認為，他們需要更多的靈活性來支付他們可以在當地財產稅中收取的金額。公民已經批准了可以收取8.15億美元的學校運營稅，大約是州法律允許的兩倍。

該區的新戰略計劃於上週由西雅圖學校董事會一致通過，承諾為有色人種的學生提供更好的學習環境，並為代表其學生的勞動力提供更多元化，其中超過一半的人是白人以外的種族。研究表明，有色人種的學生可以從擁有種族背景的教師中受益。對於有色人種的教師，他們也經常擔任學校的文化顧問、民族研究教練和倡導者，被削減或移動意味著他們無法看到額外勞動的回報。

從明年開始，州政府將監督學校員工的健康福利，並向兼職員工提供全面保險。 這意味著，包括西雅圖在內的地區，隨著更多員工加入新的健康計劃，他們的僱主供款將會增加。