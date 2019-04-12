太陽馬戲團 Crystal ：充滿時代感的誠意之作

文| Zita Lam

空中飛人、雜技、小丑秀…這些千篇一律的馬戲團表演在現時講求創新的市場來說，競爭力實在大不如前。即使在太陽馬戲團(Cirque du Soleil)這個頂級娛樂公司，一個主題表演要脫穎而出，需要的是更心思細密的製作以及更大膽求異的創意。而這個星期在埃弗雷特風之競技場 (Angel of the Winds Arena)上演的Crystal無論是主題情節、藝術元素、舞台佈景和導演編排都打破了守舊的馬戲團方程式，呈現在觀眾眼前的是一齣精心策劃的誠意之作。

Crystal 是太陽馬戲團第42個表演項目，亦是首次探索冰上藝術可能性的製作。它結合了讓人看得快慰的花式溜冰、讓人看得驚心動魄的雜技變法、讓人手心冒汗的高難度動作。因為表演在冰上表演，它的速度性和流動性率先為觀眾帶來視覺的衝擊，而它出眾的視覺投影和原創音樂繼而帶動觀眾進入這個充滿天賦人才的表演。

Photo credit: Matt Beard / Costumes: Marie-Chantale Vaillancourt / 2018 Cirque du Soleil

一個尋找自我的旅程

沒有天馬行空的主題背景，也沒有古靈精怪的妝容，Crystal的獨特之處是把一個觀眾能所連繫的故事以最大限度的革新表達出來。Crystal 這個女孩看似與這個世界脫離，她的幻想力牢牢困在一個不理解她的環境之中。為了逃避生活上的不如意，她獨自去到冰湖上，誰知冰層沉陷，她墜到一個新奇的海底世界。在那裡，她對生活的種種反思都一筆一筆地繪畫這個空間；她的聲音變得響亮，她的眼睛變得清晰，就在尋找自我的過程中，她再次喚醒了自己的創造力。

Photo credit: Matt Beard / Costumes: Marie-Chantale Vaillancourt / 2018 Cirque du Soleil

然而，Crystal的視覺投影藝術正正唯美地表達這個意境。無論是在冰上的燈光投影，還是在石英牆上視覺藝術，都為這個表演增加了多份層次。它的導演編排（走位和道具的擺位）都富有巨大的戲劇張力成份，看起來達到一個美學境界。

Photo credit: Matt Beard / Costumes: Marie-Chantale Vaillancourt / 2018 Cirque du Soleil

Crystal 這個表演用了革命性的創新來說一個關於以新角度看待事物的故事，唯有不停的反思，才能重新定義一個人的現實。說到底，生活有時候就是一場如履薄冰的冒險，可是原地踏步才是一個危險的舉動。

演出日期：4月10至14日

購票連結：https://bit.ly/2Uk0VM4