天河山，是中國愛情山。是千里太行的一顆耀眼的明珠，傳承著情愛文化的人文內涵。

天河山，對於邢台人來說更是上蒼的恩澤。由於路程近、風景美，可以說是邢台人休閒遊的首選地。我和妻去過兩次，每次去都是收穫滿滿，感觸多多。清晰地記得第一次造訪這座「愛情山」時，在「 溯溪探源」爬山過程中我與妻的幾次幫助的牽手情景，的確使我內心觸動很大，對婚姻的理解更深，對天河山的情愛文化心生敬畏。

在夫妻同行爬山過程中，對方需要的時候「搭把手」，你會感到夫妻兩人如同一個人的左手和右手。為何這樣比喻呢？因為第一，左手是最可以被右手信賴的；第二，左手和右手彼此都是自己的；第三，別的手無論怎麼使你忘情，過後都是可以甩手的，只有左、右手不離不棄。

一個人只有兩隻手，而且必須是兩隻手。少一隻不行，多一隻沒有用。兩之手合在一起，用力方可做事。造物主造人的時候，已經為人類設想過這樣一個問題了。左右手握在一起，才能產生極大力量。僅有一隻，身體都會失去平衡。不同人的手握在一起，除了感覺新鮮以外，產生不了巨大的物質力量。因為他們的心終究想不到一起，當然用力不一。

一個家庭，男人和女人好比這個整體的左右手，左右手一同出力，家在和諧。左右手處理好關係，一家才是幸福的。當自己的右手和左手握在一起時，我們的感覺是有力，安全，溫暖，放鬆。那麼最熟悉的女人的手拉起來也是這樣的感覺。別人的手什麼感覺？想拉嗎？不敢，不會輕易讓你拉的。拉不好惹麻煩。只有老婆的手可以隨意拉，任你拉，而且拉起來有默契，你用力她知道，你暗示他明白。

一個男人和一個女人因為愛有了感情，因為愛情而走向婚姻建立了家庭。相互支撐、彼此牽掛、水乳交融、共同廝守。剛開始，一方會說：讓我陪伴你一生，或者說：讓我照顧你一生。婚姻之初就是一種純粹的愛情而建立起來的關係，兩個熟悉而又陌生的人兒走到一起。你要瞭解他的生活習性、起居飲食、口味鹹淡；要適應他身上汗的味道、口嗅的味道、抽過香煙的手指味道；你要忍受他吃飯的聲音、打呼嚕的聲音、大聲說話的聲音……這是一種磨合，當經歷了一個時期的磨合，婚姻就變成一種共同承擔的責任和義務的固守。

一份溫情、一份依戀、一份牽掛，一份信任、一份親情與愛情的交織，當雙方間的愛情融化在每天的生活裡，換來的是一份相守的恬淡、平和、無窮的能量。

相信天河山會讓每一位來訪者在愛情之路永恆。

作者：房升鵬