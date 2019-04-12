港姐楊寶玲訪溫哥華 主持珠寶店開業儀式

(左起) 珠寶店負責人李玉萍，新時代傳媒集團總裁陳國雄，列治文市長馬保定，楊寶玲，加拿大國會議員黃陳小萍，香港特別行政區駐加西首席專員袁黃潔玲，商場物業經理Manisha Narang及珠寶店經理Maggie Chin。

(溫哥華消息) 一個週末的下午，列治文一個商場的一間珠寶店附近擠滿了人，原來她們是為了等候前香港小姐楊寶玲的光臨，她將為六福珠寶集團新店開業剪綵。

楊寶玲(Pauline)在1987年參選香港小姐，獲得冠軍，她代表香港參加世界性的選美都獲獎，在英國參加世界小姐競選，她獲選為亞洲皇后，在台灣參加環球小姐選舉，她獲得第五名，創下了香港小姐揚威外國選美會前所未有的紀錄，而且至今這紀錄仍未被打破。

香港小姐的任務之一是擔任親善大使，在海外推廣香港，當年Pauline在這方面表現特别出色，和她合作過的人，都對她讚不絕口，她的親切笑容，使人如沐春風。

她加入娛樂圈， 立刻在成龍電影《飛龍猛將》中演出，也演電視劇，以及擔任電視節目主持人，後來她轉為在商界發展，投資珠寶生意，並擔任六福珠寶集團的董事至今。

凍齡心得是努力護膚

這天楊寶玲身穿紅色短裙，黑色長靴，打扮時尚，她丰采依然，絕對是凍齡美女，司儀問她的補養心得，她說:「 一定要努力護膚，此外，我每天都飲紅酒的。」

談到近況，Pauline說她在美國生活，但透過高科技，和在香港的珠寶集團同事開會，她笑著說 : 「由於時差的關係，開會時我身穿睡衣，所以不能開視像會議。」

Pauline 形容自己也是個 「全職媽媽」，照顧兒子，她說:「我讓兒子多方面發展，參加很多活動，他學小提琴，也學跆拳道。」

楊寶玲與夫婿Gavin (左)合攝。

這天Pauline的夫婿Gavin也陪伴她來到溫哥華，兩人非常恩愛，羨煞旁人。加拿大國會議員黃陳小萍，列治文市長馬保定及香港特別行政區駐加西首席專員袁黃潔玲，新時代傳媒集團總裁陳國雄，珠寶店負責人李玉萍及經理Maggie Chin亦出席醒獅點睛和剪綵儀式，場面熱鬧。很多粉絲都把握機會，用手機拍攝楊寶玲的一舉一動，留為紀念。