港姐楊寶玲訪溫哥華 主持珠寶店開業儀式

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(左起) 珠寶店負責人李玉萍，新時代傳媒集團總裁陳國雄，列治文市長馬保定，楊寶玲，加拿大國會議員黃陳小萍，香港特別行政區駐加西首席專員袁黃潔玲，商場物業經理Manisha Narang及珠寶店經理Maggie Chin。

(溫哥華消息) 一個週末的下午，列治文一個商場的一間珠寶店附近擠滿了人，原來她們是為了等候前香港小姐楊寶玲的光臨，她將為六福珠寶集團新店開業剪綵。

楊寶玲(Pauline)在1987年參選香港小姐，獲得冠軍，她代表香港參加世界性的選美都獲獎，在英國參加世界小姐競選，她獲選為亞洲皇后，在台灣參加環球小姐選舉，她獲得第五名，創下了香港小姐揚威外國選美會前所未有的紀錄，而且至今這紀錄仍未被打破。

香港小姐的任務之一是擔任親善大使，在海外推廣香港，當年Pauline在這方面表現特别出色，和她合作過的人，都對她讚不絕口，她的親切笑容，使人如沐春風。

她加入娛樂圈， 立刻在成龍電影《飛龍猛將》中演出，也演電視劇，以及擔任電視節目主持人，後來她轉為在商界發展，投資珠寶生意，並擔任六福珠寶集團的董事至今。

凍齡心得是努力護膚

這天楊寶玲身穿紅色短裙，黑色長靴，打扮時尚，她丰采依然，絕對是凍齡美女，司儀問她的補養心得，她說:「 一定要努力護膚，此外，我每天都飲紅酒的。」

談到近況，Pauline說她在美國生活，但透過高科技，和在香港的珠寶集團同事開會，她笑著說 : 「由於時差的關係，開會時我身穿睡衣，所以不能開視像會議。」

Pauline 形容自己也是個 「全職媽媽」照顧兒子，她說:「我讓兒子多方面發展，參加很多活動他學小提琴也學跆拳道

楊寶玲與夫婿Gavin (左)合攝。

這天Pauline的夫婿Gavin也陪伴她來到溫哥華，兩人非常恩愛，羨煞旁人。加拿大國會議員黃陳小萍列治文市長馬保定及香港特別行政區駐加西首席專員袁黃潔玲，新時代傳媒集團總裁陳國雄，珠寶店負責人李玉萍及經理Maggie Chin亦出席醒獅點睛和剪綵儀式場面熱鬧。很多粉絲都把握機會，用手機拍攝楊寶玲的一舉一動，留為紀念。