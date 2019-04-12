甜美巨星尤雅 與你唱盡經典

台灣甜美巨星尤雅、「新姚蘇容」模仿天后劉明珠和「情感豐富」唱將徐海藍，於5月5日來臨西城舉辦「往事·真經典」演唱會。尤雅自十六歲開始在飯店駐唱，她嗓音驚艷，使劉家昌老師衝到後台，主動要跟她簽合約。她是劉家昌老師的首個入室弟子，1970年，她憑著由劉家昌譜曲、林煌坤填詞、海山唱片發行的國語歌「往事只能回味」爆紅至今，並塑造了一位玉女型的歌星。張學友、劉德華都視她為偶像。除了每逢登台必唱演唱的「往事只能回味」外，她在樂壇唱了近半個世紀，有多首膾炙人口的好歌，如：劉家昌老師為好寫的「我找到自己」、「有我就有你」、「小雨」、「輕煙」、「在雨中」；左宏元為她作的「為什麼春天要遲到」、「未曾留下地址」、「彩雲飛」，蔡榮吉的「心有千千結」，駱明道的「煙水寒」、「愛在飛揚」等，全都成了尤雅的首本名曲。2006年9月5日，她回憶過往，一年出了五張專輯，每張專輯幾乎花不到三天時間，就把十多首歌曲錄完。

有「新姚蘇容」、「模仿天后」和「女版費玉清」的美譽的劉明珠將再次來臨西城。這位天后於1995年，參加日本煙草公司MILD 7在台灣主辦的全國歌唱比賽，近二千名參賽者中脫穎而出，榮獲第一名。之後她參加不同類型的歌唱比賽，屢獲殊榮。到了2000年，劉明珠到馬來西亞開三王五后的演唱會。在記者會上她説：「很希望可以見到姚蘇蓉本尊」。結果姚蘇蓉真的來見她，沒多久姚蘇容更親自到台灣收劉明珠爲徒弟，還把她五十多首歌的歌譜贈給劉明珠。

Teresa Hsu 徐海藍，出生於台灣，從1984年出道開始，即在台灣各大西餐廳、夜總會、Piano Bar駐唱，幾乎天天有演出長達十幾年。在職業演唱生涯中，曾受邀赴美國三大城市，紐約、洛杉磯、舊金山，以及日本、星馬、菲律賓登台作秀，2005年也受邀請至中國湖南省醴陵市春節晚會擔任表演嘉賓中唯一的台灣歌手。圓渾的嗓音，感情豐沛的唱腔，詮釋起60、70年代的經典國語老歌，尤其到位，同樣也兼具演唱英、日、粵、台語歌曲的實力！一路走來，始終堅持對音樂的熱愛，將最完美的聲音呈現在大家面前，也是人生最大的滿足！三位實力強勁的女唱將，會以一連串經典金曲，與西城朋友迎接母親節。雖然門票已售罄，那些幸運地買了門票的朋友，記得準時到達，期待她們如何擦出火花。