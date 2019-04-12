羅君愷律師專欄 — U 和 T 居留簽證

美國移民法規定了幾種不同簽證，允許移民犯罪受害者留在美國作證或以其他方式協助執法工作。受害者可能有資格獲得簽證作為一種救濟形式，從而可以通往美國綠卡。這些是 VAWA (暴法簽證)，U，和 T 簽證。



我們之前已經寫過關於 VAWA (暴法簽證) 簽證的文章，我們將在此篇文章上討論 U 和 T 居留簽證。

U-簽證

如果受害者遭受家庭暴力，並且由於與任何美國公民沒有關係或沒有結婚，而無法進行暴法簽證自我申訴，您可以申請 U 簽證。雖然暴法簽證允許受害者在被美國公民親屬虐待時申請，但 U 簽證允許其她受害者申請，即使她們沒有被美國公民親屬虐待。例如，虐待者沒有被授權在美國居住，或你兩沒有結婚，U 簽證受害者申請人也可以自行申請。

為了有資格獲得 U 簽證，申請人需要與執法官員合作，向官員提供舉報刑事犯罪信息，以幫助他們調查和起訴施虐者。此外，申請人必須表明有嚴重身體或精神傷害。申請人不會被問及有關誠信婚姻的問題；但在審查 U 簽證申請時，將考慮申請人移民記錄中任何類型的欺詐。

U 簽證申請人不能夠具有「不可接受」的移民身份。當一個人被類為「不可接受」身份時，這人可能犯下違法行為，承諾了移民欺詐，或者根本沒有達到健康標準以進入美國。但是，U 簽證申請人不需要表現出良好道德品質。

美國移民法律限制每年一萬章 U 簽證，經常在年底之前已達到上限。但是暴法簽證就沒有類似的限制。這標明著 U 簽證申請人可能必須至少等到明年才能繼續處理標明；如果刑事案件不再需要他們協助舉報，最終可能會損害申請資格。

T-簽證

人口販運受害者將有資格申請 T 簽證。人口販運受害者通過脅迫和欺騙手段被運往美國，或任何人到達美國後被誘騙從事非法活動成為受害者，如賣淫或強迫勞動。申請人必須身在美國，並且提供證據證明他們是人口販運的結果。

例如，一名成年女士帶著美國移民局授權來到美國如果來到美國 承諾給保姆工作，在抵達後護照被雇主強迫帶走並被迫工無償，缺錢照顧自己和兒子，此女士有資格成為人口販運受害者。她受作弊，欺騙，和濫用權力的方式被招募到在美國勞工。她被強迫作業，結果成為非自願奴役。再例，通過領養父母帶到美國的孩子，並最終參加拍攝色情照片，也符合資格。原因是為了兒童色情製品買賣，孩子被運往美國被強迫作業。

申請人需要表明他們如果被美國驅逐回到祖國將導致「極度困難而受到異常和極端的傷害。」這是可能很難證明；您可以通過提供證據表明，您被迫離開美國將會遭受損失。例如；因為您祖國無法提供個人醫療需求。或者，在您返回祖國後，其政府不會保護您免受傷害或被起訴罪犯。

像 U 簽證一樣，T 簽證也有限制，美國每年只允許五千章 T 簽證。

如果申請人是暴力或嚴重罪行受害者，根據您情況去確定那種簽證類別最適合是非常困難。尤其是您情況允許適合多過一種簽證資格。例如，因為人口販運是申請 U 和 T 簽證類別中之一個犯罪活動，申請人可能有資格合符多過一種簽證。或者，如果申請人是家庭暴力受害者，您可能合符 U 或暴法簽證申請資格。 請記住，無論申請任何種類型的簽證，您都需要提交大量證據證明您符合資格。此外，如果申請被拒絕，申請人可能會被置於遣返程序裡，最終被驅逐出境。因此，申請前必須尋求經驗豐富的移民律師或家庭暴力倡導者幫助，在提交任何申請材料前仔細計劃。

作者簡介：

羅君愷律師十五歲自香港到愛爾蘭及美國留學，先後獲得四所美國知名大學的學位，其中包括西雅圖大學法律博士及華盛頓大學高級稅務法律學位，曾任國土安全部及郡縣檢查官。身為美國華人的羅律師，親身感受過申請移民手續時所面對的種種困難和障礙，他通曉移民各種不同的挫折和處境，因此致力於協助華人辦理移民手續。如有任何關於移民法例的問題，請致電 (425) 448-1230 與羅律師聯絡和相討，或到網址 www.bettercallkwan.com 查詢。