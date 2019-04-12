韓美林獲「影響世界華人大獎」終身成就獎

2018年4月24日，國際奧會主席湯瑪斯·巴赫給中國藝術家韓美林頒發「顧拜旦獎」

2018年4月24日，在瑞士洛桑總部，國際奧林匹克委員會主席湯瑪斯·巴赫為中國藝術家韓美林頒發了「顧拜旦獎章」。此獎是頒發給在推廣奧林匹克運動、傳承奧林匹克運動精神有突出貢獻的人士。在中國美術界，韓美林是獲此殊榮的第一人。同年10月，韓國政府為表彰韓美林在中韓文化藝術交流領域的突出貢獻，特授予他「韓國文化勳章」。

韓美林，1936年生於山東濟南。1955年考入中央美術學院（後更名為中央工藝美院）。現為清華大學文科資深教授、清華大學學術委員會副主任、中國藝術研究院研究生院博士生導師。兼任中央文史研究館館員、中國美術家協會陶瓷藝術委員會主任、世界華人協會副會長、中國作家協會創作研究部專業作家等。

韓美林是一位孜孜不倦的藝術實踐者和開拓者。其創作涉及廣泛，包括繪畫、書法、雕塑、陶瓷、設計以及寫作等。他致力於從中國文化傳統和大眾藝術中汲取精髓，並轉化為體現當代審美理念的藝術作品；他擅長於把東西方藝術手法巧妙地融為一體，創作了大量生動雋永、情趣盎然的繪畫、雕塑；他狂放不羈的書法，以及氣勢恢宏的城市巨型雕塑也構成了其獨特的藝術風格。

1980年，韓美林在美國21個城市舉辦「個人作品巡迴畫展」，獲得美國聖地牙哥市贈予的「金鑰匙」，紐約曼哈頓區將當年的10月1日定為「韓美林日」；他創作的動畫片《狐狸打獵人》，獲南斯拉夫第四屆薩格拉布國際動漫電影節「最佳美術獎」。1983年韓美林的6幅作品入選聯合國發行的聖誕卡。2003年獲世界藝術家協會（美國）「世界藝術貢獻獎」。2004年他又獲世界藝術家協會（美國）頒發的「世界藝術大師獎」和美國前總統布希頒發的「總統教育獎」。2008年，韓美林領銜設計了北京奧運會的吉祥物「福娃」。2011年他被《環球時報》評為「最受全球關注的中國人物」；獲文化部頒發的「中華藝文獎終身成就獎」；並在中國國家博物館舉辦了「韓美林藝術大展」。2012年他的「母與子」系列雕塑作品獲世界智慧財產權組織「版權金獎」。2013年12月21日首個「韓美林日」在中國設立。2015年，韓美林獲聯合國教科文組織「和平藝術家」稱號，成為中國美術界獲此殊榮的第一人。2016年「美林的世界·韓美林全球巡展」啟動，以「致敬文藝復興、回歸民族之根、履職文化擔當」為宗旨，先後在威尼斯、北京、巴黎、列支敦士登、首爾等地舉辦個展，被威尼斯大學授予「榮譽院士」稱號。在中國的杭州、北京、銀川三地均建有韓美林藝術館；他曾多次應邀赴日本、印度等國進行文化交流和訪問，以推動社會美育和國際文化交流。

韓美林熱心社會公益事業，多次向國內外捐資賑災助學，在中國各地捐贈的希望小學達十幾個。他曾將數千件藝術作品捐贈給國家，以促進中華文化藝術事業的發展，為人類文化的傳承與弘揚做貢獻。

2019年 3 月 27日，因其在藝術上的成就，及在中國藝術發展中的卓越貢獻，華人盛典組委會公佈韓美林獲得「世界因你而美麗——2018-2019影響世界華人盛典」終身成就獎。

韓美林：青春永駐 藝術常新

2018年6月5日，韓國總統夫人金正淑，韓國文化體育觀光部部長都鐘煥，中國駐韓國大使邱國洪，藝術家韓美林等共同為展覽開幕剪綵

2018年4月24日，在瑞士洛桑總部，國際奧林匹克委員會主席湯瑪斯·巴赫把「顧拜旦獎章」 頒發給了中國藝術家韓美林，以表彰他在推廣奧林匹克運動、傳承奧林匹克運動精神上的突出貢獻。巴赫在頒獎儀式上表示：奧林匹克運動的初衷就是將體育和人類文化、藝術與和平的追求緊密結合起來。授予韓美林先生「顧拜旦獎章」，是表示國際奧會對他通過藝術弘揚奧林匹克精神的貢獻及成就的認可。巴赫表示，作為2008年北京奧運會吉祥物「福娃」的主要設計者，現年82歲仍然活躍在創作一線的韓美林先生，就是奧林匹克精神的「鮮活寫照」。

韓美林也發表了《我向世界致青春》的獲獎感言。他說：「我雖然82歲了，但站在國際奧會總部，似乎感覺又青春了一把。在我看來，青春與年齡無關，也與民族、性別、膚色無關。其最關乎的是對生活的熱愛，是對自然的敬畏，是對創新的激情。在獲得‘顧拜旦獎章’的這個時候，我的最大祝願就是咱們的世界永葆青春。」在頒獎儀式上，韓美林還向國際奧會捐贈了一本他珍藏多年、真實記錄北京申奧標誌和奧運吉祥物「福娃」創作過程的「奧運手稿」。

民族的就是世界的

2019年1月5日，嘉賓共同為「韓美林生肖藝術大展」揭幕

出生於1936年的韓美林，中學唯讀了三個月就輟學當兵參加革命，15歲成為小學美術老師，19歲考上了中央美術學院。之後，他雖經歷了「下放」、坐牢等艱難的歲月，但卻從未停止或放棄藝術創作。 1979年，他首開第一個個人畫展。這位堅強而又樂觀的藝術家說：「我這個人，天災人禍，一輩子受罪。不過，失敗、嘲弄、羞辱絕對是一種動力。世界美好也在於有醜的東西，人家折磨你，你再想不開，這不是和別人一起折磨自己嗎？我看不如奮發前進的好，前面有鮮花，不全是荊棘。生活中確有一些人想用苦難毀掉你，但結果往往是苦難塑造了你。」

1980年，韓美林去了美國，在那裡的21個城市舉辦了「個人作品巡迴畫展」，獲得了美國聖地牙哥市贈予他的「金鑰匙」，紐約曼哈頓區也將當年的10月1日定為「韓美林日」。同年，他創作的動畫片《狐狸打獵人》，獲得南斯拉夫第四屆薩格拉布國際動漫電影節「最佳美術獎」。1983年韓美林的6幅作品入選聯合國發行的聖誕卡。2003年韓美林獲世界藝術家協會（美國）「世界藝術貢獻獎」。2004年他又獲世界藝術家協會（美國）頒發的「世界藝術大師獎」和美國前總統布希頒發的「總統教育獎」。

有人評價韓美林說：他在對全國各地民間文化、藝術的保護和傳承方面不遺餘力，既繼承、提煉了中華民族的文化傳統藝術，又會吸收西方藝術的精髓；還能把寫實、誇張、抽象、寫意、工筆、印象等諸多藝術手法巧妙地融入自己的創作之中，這令他在藝術領域獨樹一幟，同時也得到了世界各國的認同。

1996年，韓美林開始與奧運結緣，他應邀為第26屆美國亞特蘭大奧運會設計了一個高達9.6米的紀念性大型城雕《五龍鍾塔》，向外國友人真切地展示了中國文化藝術的魅力。2001年北京申辦奧運會，韓美林作為申奧標誌設計小組主力成員之一，他用國畫筆觸、以「中國結」意向重新演繹的奧運五環，也是大獲好評。2005年，他擔任北京奧運吉祥物修改創作組組長。「福娃」從設計之初到最後成形、展現在觀眾面前，用了11個月時間，而韓美林那本創作手稿，一頁又一頁厚厚的記錄著每一個福娃從「出生到長成」的全過程。為了畫好其中一條龍，韓美林會畫幾百、上千條龍；為了畫好個波浪鼓，他一定是畫了一個又一個，熊貓、猴子也都是畫了又畫能有上千隻。2008年，韓美林參與了北京的火炬傳遞，成為第一小組年齡最大的奧運火炬手。

藝術是幹不是談的

韓美林在諸多藝術領域都很有造詣，大至氣勢磅礴，小到洞察精微，個性特徵鮮明，藝術風格獨到，是中國當代極具影響力的藝術家，也是一位孜孜不倦的藝術實踐者和開拓者。他說：藝術我從來不談，藝術是幹的。如果說將生活形象轉化為藝術形象的過程是一件「苦事」的話，那麼以苦為樂也不是件壞事。學藝本是件苦事，它沒有止境，也沒有最高得分，如果創作是塊鐵板，對有心於藝術事業的人來說，苦苦求索，總有一天這塊鐵板會被鑽通的，那時就不認為是件苦事了。到了橫塗豎抹隨心所欲的境界時，神仙的位子你也不願意換。創作中，形象的變化更是「苦事」，但一旦一個好的形象出現，不是都會激動得跳起來嗎？很多藝術家都有這個體會，這是一種買不到的享受。

2011年12月，「韓美林藝術大展」在國家博物館新館開幕，這是中國國家博物館百年來首次舉辦藝術家個人大展，也是韓美林在時隔十年後再次舉辦作品展覽。展陳面積達6000平方米的大廳裡，韓美林創作的書畫、雕塑、陶瓷、設計四個門類的新作達3000餘件。有人說：在美的創造裡，韓美林是在一刻不停地翻新藝術、顛覆自己，在各個藝術領域中開疆拓土。他用「藝術大篷車」的「時間軸」展現著他的藝術人生和探索實踐；這裡有「草木皆賓」，有「椅子」系列、木雕和藍印花布等，生動體現著「平等、和諧」的自然觀；這裡有「百雞迎春」，表現著韓美林不斷翻新的藝術創造力；這裡也有「泥土的光芒」，讓傳統技藝與韓美林獨特的造型觀融為一體；這裡還有「展翅的鳳凰」國航航徽，以及「天書」「鐵藝」「岩畫」等等……

隨著韓美林與韓美林藝術的影響力日益擴大，為更好地服務社會，2013年經由韓美林藝術基金會多位理事倡議，將每年的12月21日定為「韓美林日」，旨在通過展示韓美林的藝術、傳揚韓美林的人文精神，彰顯民族文化的力量。在首個「韓美林日」，基金會圍繞文化教育、文化藝術、文化遺產、文化培基等四個領域，對清華大學、中央芭蕾舞團、中國殘疾人藝術團、馮驥才民間文化基金會、優秀民間藝術傳人以及七所韓美林希望小學進行了捐贈，表達「藝海無涯，美美與共」的文化情懷，也揭示出「韓美林日」即是「奉獻日」的本質追求。2015年，韓美林正式被授予「聯合國教科文組織和平藝術家」稱號，這是中國美術界第一個人得此殊榮。授予理由是為了表彰他「在中國長期致力於推動藝術和藝術教育的發展，支持為青年人提供優質教育，為實現教科文組織的理想和宗旨所作出的貢獻。」

2019年1月5日，「韓美林生肖藝術大展」又在故宮開幕，他筆下的十二生肖各具特色、靈動百態，造型簡約現代、民族風情濃鬱，而其中傳遞出的真善美，更帶給人無限的生機與活力。在當天的開幕式上，韓美林說：「我的‘藝術大篷車’之路，繞了古老的文化，繞了中華大地，還繞到了非洲、美洲，我們繞了四十多年，又繞回了家，繞進了故宮。故宮是中華文化的一個最大的家，我的生肖藝術大展要在故宮與大夥兒一塊過大年。」在現場，韓美林還將其精選的書法、繪畫、陶瓷、雕塑、紫砂、木雕等門類，共10件代表作品捐贈給了故宮博物院。之後在其作品研討會上，專家們不約而同對韓美林非凡的藝術活力和感染力讚賞不已，認為他在民間行走吸取的藝術靈感，在與個人想像、傳統元素以及兒童藝術結合後，創造出了獨具個人風格、生機勃勃的生肖「神」韻。

有評價認為，韓美林對所有客觀物件的描摹，所對應的都是韓美林的心性，是「最樸素、最本色的文化生命」。正因如此，他「才會在對藝術原發的生命感和文明的初始性追求中，揮寫著如焰火般絢爛的生命本色。」

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