【熱播電影推介】

《黑洞迷情》High Life



類型：劇情 / 科幻

導演：克雷爾·德尼

上映時間：4/12/2019

《軍中禁戀》法國名導克萊兒丹妮絲首度挑戰科幻題材《黑洞迷情》，便獲得西班牙聖塞巴斯汀影展影評人費比西獎的讚揚。影片邀來演技派男星羅伯派汀森與大滿貫影后茱麗葉畢諾許攜手主演，將太空艙轉換成繁殖人類的星際實驗場，地球上的死囚成為孕育新生命的實驗體，但在浩瀚寂靜的失序太空裡，卻也讓人性徹底沉淪。飾演激進女醫生的茱麗葉畢諾許，完美演繹為了延續人類生命而不顧一切的癡野癲狂，飢渴尺度近年之最。

【新劇推薦】

《殺死伊芙》 第二季

Killing Eve Season 2



類型：劇情 / 驚悚 / 犯罪

頻道：BBC

首映時間：4/7/2019



《殺死伊芙》第二季將於2019年春天回歸。尼娜·索珊婭、愛德華·布盧梅爾、朱利安·巴拉特加盟新季。第一季由吳珊卓、裘蒂·科默等主演，講述有精神病的刺客(科默飾)與英國安全局人員(吳珊卓飾)這兩個聰明女人互相對對方著迷，並進行了一場史詩式的貓捉老鼠遊戲。第二季目前正在歐洲拍攝。

【新專輯推薦】

《 再見 》何潔



風格：流行

廠牌：經典五大

發放日期：4/15/2019



感謝讚美，也受住了詆毀。人生沒有完美的選擇，所以，做什麼決定只要回到一件事。你喜歡你自己的選擇。用聲音的純粹，詮釋愛的各種面貌 愛的完美與不完美，都是愛。