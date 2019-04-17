《地球最後的夜晚》影評

文 | 茶

上週五（4月12日）《地球最後的夜晚》終於在西雅圖上映！雖然去年除夕在國內上映後，網上湧現不少負面評價，可是女主角是氣質女神湯唯，在西雅圖華人圈還是有一定的賣座力（2015年憑藉《路邊野餐》榮獲多個國內外電影獎項的80後導演畢贛也是話題之一）。

不用執著看懂故事

男主角羅紘武（黃覺飾演）12年後重返故鄉，在故鄉的他頻頻回想12年前，與萬綺雯（湯唯飾）一段短暫而深刻的愛情。電影上半部分交疊呈現，羅紘武的現實和過去。只要看到羅紘武一頭烏髮（還有萬綺雯的出現），觀眾就清楚知道，那是過去；白髮羅紘武自然是現在式。

羅紘武在故鄉也獲得不少線索找尋現在的萬綺雯。在很可能再次遇見萬綺雯前，他進入電影院看戲殺時間，故事便進入疑幻似真的下半部（官方宣傳強調是「夢」），遇上與萬綺雯長相相同的女人凱珍。

如果觀眾直接把超現實內容，包括旋轉乒乓球拍，可在天空飛；會旋轉的房子，視為奇幻情節，而不將它們看作是羅紘武的夢，大概會讓電影更有玩味。畢竟利用夢交代情節，方法還是有一點老套，儘管導演以現代的電影技巧帶出「夢」。

導演運用60分鐘長鏡頭和3D形式展現夢境，成為不少影評人的討論焦點，但是原本完整的故事，導演最後卻選擇以破碎玻璃般的方式表現，造成的懸想，其實卻更耐人尋味！例如羅紘武既然一直念念不忘萬綺雯，為何多年後回鄉奔喪，才再次找尋萬綺雯？陳慧嫻（根據線索，萬綺雯改名了）丈夫經營一間破舊旅館，旅館內有一條狗名叫「凱里」，代表萬綺雯也掛念來自凱里的羅紘武嗎？羅紘武和萬綺雯有成功殺掉萬綺雯的黑幫老大男朋友左宏元（陳永忠飾）嗎？左宏元沒死，二人才分開嗎？左宏元沒有報復與旅館老闆結婚的萬綺雯，怎麼萬綺雯不選擇與羅紘武一起呢？

運用香港明星名字非偶然

那年夏天，男主角好友白貓被左宏元殺死，因而跟蹤上女主角（左宏元的情人）。男主角詢問女主角名字，女主角說是：「萬綺雯。」

男主角回答：「好像是一個明星的名字。」

男主角找尋女主角，遇上與女主角樣貌一模一樣的凱珍，並說出要找的人的名字：「萬綺雯」。

凱珍回答：「明明是一個明星的名字。」

喜歡看香港電視劇的觀眾，一定注意到女主角的名字——萬綺雯，正是一個香港電視女明星的名字。現在萬綺雯在香港的曝光率少了很多，可是她在90年代末拍攝亞洲電視的《我和殭屍有個約會》，擔任驅魔師馬小玲一角，許多觀眾至今還是記憶猶新（今年初有港媒才再度撰文，形容《我和殭屍有個約會》為經典神劇）。

導演畢贛在一個訪問中就直接表示：「我挺喜歡萬綺雯，我小時候看她的《我和殭屍有個約會》，是我童年非常難以忘懷的一部電視劇。她的名字一直印在我的腦海中，當我在寫一個黑色電影女主角的時候，就希望她是這個名字。」

除了萬綺雯，女主角另一名字是陳慧嫻（80、90年代香港當紅歌星），這大概是要帶出女主角之於男主角，始終難以觸摸，猶如舊時代明星般可望而不可及（當然今天的明星活躍各大社交媒體，親自回應粉絲留言、即時視頻互動，也就不再那麼有距離）。

電影中段左宏元發現男女主角偷情，一邊唱著莫文蔚和伍佰的《堅強的理由》，一邊把男主角吊打，並拉扯女主角的頭髮。歌詞彷彿早早透露出男女主角的愛情故事結局：

愛上了你

將一切都抹去

我靜靜悄悄默默淡淡地止住呼吸

是這樣吧？

我知道你要離開我

卻無法去停止

讓眼淚掉下來