不再被遺忘 促華州撥款資助 社區學院師生遊行集會

（編譯Zita）經過多年立法者的忽視，華盛頓社區和技術學院的教師和學生週二走出課堂，敦促立法機構投資他們的學校。罷工是普吉特海灣地區美國教師聯合會章節組織的為期一周行動的一部分。組織者估計約有1,000人參加了週二在西雅圖學院三所校區，海岸線社區學院和安吉利斯港半島學院舉辦的活動。

在西雅圖中央大學，管理人員、教師和學生在廣場舉行集會，在百老匯大道行進之前，他們通過信息和電子郵件發送給立法者。他們感嘆所譯的立法者無所作為。

「我經常覺得社區學院是高等教育中被遺忘的孩子，」英語教師菲比朱厄爾（Phebe Jewell）說。

根據華盛頓州社區和技術學院董事會負責人勞拉·麥克道爾（Laura McDowell）的說法，上一次該州最後一次教師的加薪超過了正常的生活費增長。因此，她說，許多學校都在努力留住教師。根據西華盛頓大學經濟與商業研究中心編寫的一項研究，華盛頓的社區學院教師的薪酬比同州的教師低12％。

根據該研究，2016至17年，金縣的全職社區大學教師平均的薪酬為61,276美元。 它發現，金縣的教師每年平均需要再多37,000美元，以匹配華盛頓州中南部的高昂的生沒成本。為了抵消較高的生活成本，金縣已經商定的5％的州工人加薪預計將成為最終的兩年預算。 其他州工人預計每年將增加3％。

該委員會業務運營副執行主任約翰•博森伯格（John Boesenberg）表示，儘管該州近年來已經批准了增加一些生活費用資助，但大學仍要墊支35％的費用。 最近的學費增長—近幾年徘徊在2％左右 —還不足以彌補差異。

博森伯格表示，眾議院提議將大學的義務支出減少到25％，而參議院則提出15％，但週二工作人員表示，這還不足以解決多年的停滯問題。

「我們不得不繼續削減開支以保持穩定，」西雅圖中央學院校長希拉蘭格（Sheila Lange）在週二的集會上提到裁員、計劃和服務。 「遺憾的是，我們不能向教職員工支付他們應有的薪酬。」

在今年早些時候對工會薪酬調查作出回應的330名西雅圖學院教師中，84％表示他們工作不止一份工作或依賴他人的收入。 約有五分之一的教師表示，他們的工作崗位為三到五個。 四分之三的人表示，他們已經考慮過離開該地區以尋求其他地方更好的工資或機會。

兼職教師表示，他們面臨著特別嚴峻的形勢，因為他們按季度工作，沒有工作保障和低薪，儘管他們擁有高級學位。雖然罷工專注於薪水，但朱厄爾說，她也擔心削減社區學院大量第一代移民和非傳統學生所依賴的服務。從2018年秋季開始的立法分析發現，每1923名華盛頓社區大學生中，只有一名教師輔導員。