亞馬遜公佈員工薪酬中位數

（編譯：Camille）亞馬遜在2019年的代理聲明中首次披露，去年美國亞馬遜員工的薪酬中位數略超過35,000美元。該聲明包括十幾個股東提案——所有這些提案都遭到公司董事會的反對——以及公司高管薪酬的披露，董事會的變更等等資訊。



在給股東的一封信中，亞馬遜董事長兼首席執行官傑夫·貝索斯（Jeff Bezos）挑戰其他主要雇主，以匹配或超過公司新的每小時15美元的薪資水準。

中位數薪酬及CEO比率



根據代理聲明，2018年全球亞馬遜員工的薪酬中位數（即一半員工薪酬高於此數，一半低於此數）是28,836美元，比2017年增加390美元。



在美國，亞馬遜新的每小時最低工資為15美元，11月1日生效，中位數為35,096美元——這是2019年的一項新指標。該公司表示新的工資標準將使超過25萬名亞馬遜全職和兼職員工，以及超過10萬名季節性工人受益。



該檔指出，亞馬遜還提供從工作第一天開始的醫療福利，退休金，父母育兒假，職業發展專案以及其他未包括在總薪酬計算中的福利。

貝索斯在2018年的薪酬沒有變化。這個世界上最富有的人收到81,840美元的薪水，公司還花了160萬美元用於個人安保。



無論是股東函還是代理聲明都未提及貝索斯與麥肯齊·貝索斯（MacKenzie Bezos）的離婚，這將削弱他的所有權，而不是他的投票權。



截至2月25日，傑夫貝索斯擁有亞馬遜16％的份額。離婚最終確定後，麥肯齊·貝索斯預計將擁有4％，這將使她成為亞馬遜的第四大擁有者，僅次於傑夫·貝索斯，領航投資和黑石集團。



亞馬遜的首席執行官薪酬比率——與高級管理人員與員工中位數薪酬的比率——在2018年為1比58，而2017年為1比59。



其他亞馬遜高級管理人員獲得的收益遠遠超過貝索斯，主要是股票獎勵。亞馬遜兩大業務部門的首席執行官，亞馬遜網路服務公司的安迪·傑西（Andy Jassy）和全球消費者業務部門的傑夫·威爾克（Jeff Wilke）均獲得了超過1,970萬美元的總薪酬。



高級副總裁傑夫·布萊克本（Jeff Blackburn）獲得了1,040萬美元，首席財務官布萊恩·奧爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）獲得了690萬美元。



威爾克的首席執行官薪酬比率約為1至684，他的手下包括亞馬遜薪酬最低的員工較為集中的倉庫和物流業務，

阿爾伯格工作22年後辭職



亞馬遜在代理中透露，西雅圖風險投資公司麥德羅納風險投資集團的聯合創始人以及亞馬遜除了貝索斯之外任期最長的董事會成員湯姆·阿爾伯格（Tom Alberg）將不會參加年度會議的連任。



79歲的阿爾伯格早在1995年就投資了貝佐斯和他在互聯網上出售書籍的計畫。「我當初還是充滿懷疑的，」他在2015年的一次採訪中指出。 「我的意思是，我喜歡實體書店。」



阿爾伯格對貝索斯及其「非常連貫的商業計畫」印象深刻。亞馬遜最初獲得的100萬美元融資中有他的部分出資。



貝索斯在社交媒體上稱讚阿爾伯格，寫道：「我會懷念他的合理判斷，深刻的商業和生活經驗，以及他敏捷的機智。他是一個聰明的商人，也是一個優秀的人。」

除了貝佐斯之外，阿爾伯格的離職使帕特裏夏·斯托尼西福（Patricia Stonesifer）成為亞馬遜任期最長的董事會成員。62歲的斯托尼西福於1997年2月加入亞馬遜董事會。



其他9位董事會成員，包括新任首席執行官，前百事可樂高管英德拉·努依（Indra Nooyi），以及星巴克首席運營官和前沃爾瑪高管羅莎琳德·布魯爾（Rosalind Brewer），都參加了亞馬遜年度股東大會的選舉。如果都當選，亞馬遜的10人董事會將有5名女性。

