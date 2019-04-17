巴黎聖母院無懼火舌　響徹悠長不朽的鐘聲

文 | 茶



週一（4月15日）巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）的失火，讓不論曾經親臨這座法國地標，或只是耳熟能詳她的美名的各國民眾震撼、婉惜不已。雖然教堂尖塔和屋頂被無情火焰吞噬，幸運的是其主體建築與南、北鐘樓保留下來，事故中亦沒有嚴重人命傷亡。





千年觀光魅力 法國歷史見證人

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巴黎聖母院是歐洲第一座哥德式教堂，於1163年動工，歷經超過180年，至1345年才竣工，距今陪伴塞納河超過850年，1979年聯合國教科文組織更將她列入世界文化遺產。

聖母院在宗教、建築和歷史方面均具深刻意義，每年吸引近1300萬全球旅客。曾經遊覽聖母院的旅客，大概也不會反對教堂猶如一所藝術博物館——玫瑰花窗、神獸雕像（兼具排水功能，又稱滴水嘴獸）、28位猶太國王雕像、3座門（馬利亞門、末日審判門及聖安妮門）、10座大鐘（最大的一個重達23噸）、聖女貞德雕像、12門徒及4福音傳道士銅像，精緻的工藝讓人讚嘆不已！



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此外登上68米高的鐘樓，可清晰俯瞰巴黎的市內景色；聖母院廣場中的原點（Point Zero），是測量法國境內各地距離的起測點。聖母院也展示眾多瑰寶，例如6000根音管的巨大管風琴、耶穌受難時佩戴的荊棘聖冠、耶穌十字架上的聖釘及部分十字架碎片。



如果聖母院能夠說話，她必定激動地訴說發生在此的重要故事。她見證了首次三級會議的展開；英法百年戰爭期間，英格蘭國王在此加冕；聖女貞德的重新審判大會；法國大革命時教堂慘遭蹂躪；拿破崙輝煌加冕儀式；第二次世界大戰的勝利鐘聲；法國總統戴高樂將軍的葬禮等等。承載法國厚重過去的聖母院，賦予宏偉建築非三言兩語能夠形容的文化底蘊。



駝背敲鐘人



巴黎聖母院不但是法國具代表性的古蹟，她對文學、影視藝術、娛樂等發展也有深遠影響。法國大文豪雨果於1831年出版的《巴黎聖母院》（又譯《鐘樓怪人》、《鐘樓駝俠》），講述外表怪異、內心善良的敲鐘人和漂亮吉卜賽少女，在巴黎聖母院發生的故事。這部家喻戶曉的小說曾多次在銀幕和舞台重現，如果你是迪士尼的忠實影迷，必定也記得1996年《鐘樓怪人》這套經典動畫電影，其故事原形便是來自雨果的作品。





（Ubisoft）

電子遊戲迷一定知道育碧娛樂公司（Ubisoft）開發的《刺客教條系列》，其中2014年推出的《大革命（Assassin’s Creed Unity）》以法國大革命為遊戲背景，細緻呈現聖母院的莊嚴外觀。過去幾年《大革命》不是《刺客教條系列》最受歡迎的一部，可是現在卻有機會幫助聖母院的重建工作，促成《大革命》在大火後突然登上電子遊戲暢銷榜，並有不少玩家留言感謝育碧完成聖母院精細圖像資料的貢獻。

