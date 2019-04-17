市議員促處理無家可歸者問題 以應對天災

（編譯：茶）如果西雅圖經歷一場天災，須要盡快建造便宜的臨時房屋，這可能像埃弗里特（Everett）公司Pallet所建的收容所。含鋁架、可上鎖門、絕緣材料及通風設備的收容所，不用工具，僅需20分鐘組合。一間64平方英尺的收容所，有四個床位，價錢由$3,500美元至$5,500美元不等。

上週四（4月11日）上演了一齣政治劇。工人們在市政廳外，安裝一間Pallet收容所。這齣政治劇計劃促使市內無家可歸者危機的災難應對，西雅圖市議員特蕾莎•莫斯奎達（Teresa Mosqueda）指出市政府缺乏緊迫感。

「過去三年，我們宣告本市的緊急狀態，」莫斯奎達指。她精心策劃Pallet收容所示威戲碼。「明顯地我們知道長遠的答案是房屋。解決無家可歸者問題需要房屋，當我們建造住屋，須要確保我們有快捷的方案。」

塔科馬（Tacoma）已進行相類似的項目，搭起一個大型工業風帳篷收容所，提供個案管理服務、淋浴間及洗衣拖車，配合40個Pallet收容所。當無家可歸者再次適應居住在室內，並朝著永久住房前進，他們可以搬遷。

根據埃弗里特媒體The Herald報導，去年10月，在林伍德（Lynnwood）一個帳篷城市名牧羊人村（Shepherd’s Village），帳篷被Pallet的收容所取替。

西雅圖短期策略集中於開設庇護所，這些庇護所長年爆滿，難以持續開放；而小房屋村則較難遷移，有時候無家可歸者也會抵抗市政府命令。同時市政府正被左翼擁護者控告，商業團體及社區也批評市政府清除未批准的營地。

莫斯奎達在去年10月要求投放3百萬美元，設置一個與塔科馬相似的工業風帳篷收容所，可是提案並沒有成為2019年預算。此外，營運還需要額外的2百萬美元。

塔科馬營地斥資90萬美元建立，每年約需2.3百萬美元運作，約有90所房屋。莫斯奎達稱，她的員工和其他市議員正考慮利用一些空置停車場、西雅圖港土地及西市周邊的縣土地，作為合適營地。

埃弗里特公司Pallet聘請出獄囚犯和無家可歸的工人建造收容所，其中一些人也參與市政廳外的組裝收容所活動。

「我們明白房屋問題需要長時間解決，我們的收容所可以填補所缺。」Pallet總裁艾米•金（Amy King）說。

莫斯奎達表示，她將爭取市政府資助及可能的聯邦政府資金，購買收容所，但強調這只是臨時措施。

「除非我們即將建造房屋，否則收容所內的人始於無家可歸。」莫斯奎達說。