華州永久夏令時 漸近獲參議院批准

（編譯Zita）華盛頓州全年夏令時的法案以壓倒性的46-2投票通過州參議院。州議會已經批准了這樣的措施，但是參議院對其進行了修改，所以它現在回到眾議院進行最後投票，然後再去州長辦公室。如果通過，仍需要聯邦政府批准才能實施。該法案的發起人表示，國家有變革的動力。

加利福尼亞州的選民去年支持採取永久性夏令時的倡議，俄勒岡立法者最近也提出了類似的提議。這是重要的，華盛頓立法者說，因為西海岸應該統一其計時。這不是一個新主意。華盛頓和其他州已採取措施取消時間變化。但這是該州第一次考慮採用永久性的白晝時間，以前的提案側重於採用永久標準時間，這被證明是不受歡迎的。

參議院5139號法案的動議人之一，參議員山姆亨特（Sam Hunt）說人們想要的是晚上而不是早晨的額外光照時間。

在華盛頓投票之際，有超過二十多個州正在考慮採取措施避免每年兩次的時鐘變化。即使州長傑伊·英斯利（Jay Inslee）簽署了這項措施，華盛頓也只有在國會通過立法允許各州這樣做的情況下才能觀察永久的白天時間。雖然聯邦法律允許各州永久選擇標準時間—夏威夷和亞利桑那州已經做了—但反過來是禁止的，需要國會採取行動。

華盛頓法案的支持者認為，堅持一個時區，而不是來回切換，將改善健康和公共安全，一些安全專家同意這一點。華盛頓大學法學院教授史蒂夫·卡蘭德里洛（Steve Calandrillo）在本屆立法會議上向參議院委員會作證，他在全年白晝時間的利益上撰寫了大量文章。他說，研究表明，永久日光時間有幾個優點。

他說，平均每年可以挽救約400人的生命。那是因為下午晚些時候和晚上的黑暗—當大多數人清醒並四處走動時—比早晨的黑暗更危險，那時很大一部分人還在睡覺。全年的白晝時間可能導致估計減少20％的犯罪率，因為卡蘭德里洛說，它從犯罪分子的「首選工作日」中刪除了一個小時，他們喜歡在黑暗中工作並且「是眾所周知的晚起者」。

在西雅圖最短的冬日，太陽在早上8點左右升起，並在下午4點後開始日落。 如果切換到太平洋夏令時成為永久性的，太陽將在最短的一天於上午9點上升，並在下午5點日落。

對提議改變的一些批評指出，在冬天切換到日光時間會讓孩子們在早晨的黑暗中站在他們的公共汽車站。此外，抑鬱症和睡眠科學專家表示，要麼每年進行兩次更換，要麼採用永久標準時間，這樣會更健康。 根據威斯康星大學醫學院精神病學系名譽教授，季節性情感障礙（SAD）專家大衛艾弗里（David Avery）的說法，這兩種選擇都更符合我們與晨光同步的自然晝夜節律。

他說，將我們的鐘錶向前移動到「白晝時間」，基本上會失去一小時的晨光，這對我們的身體來說很難適應，而對季節性抑鬱的人來說是毀滅性的。