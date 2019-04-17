阿索廷縣法官被控強姦性侵罪

55歲的高級法院法官科特加利納 （Scott D. Gallina） 於上週三（10日）在法院被捕。(Asotin County)

（編譯Narisa）華盛頓東南部的一名法官被當局指控在阿索廷縣法院當中涉嫌於強姦和其他罪行。州檢察長鮑勃弗格森（Bob Ferguson）指說，他的辦公室指控高級法院法官科特加利納（Scott D. Gallina）的罪行為二級強姦，四級性侵犯和猥褻行為。 55歲的加利納於上週三（10日）在法院被捕。

弗格森說，斯波坎縣高級法院法官邁克爾普萊斯（Michael Price）上週對一名據稱受害者發出了性侵犯保護令，命令加利納將鑰匙交給法院。

據路易斯頓論壇報（Lewiston Tribune）報導，加利納遞交了5萬美元的保釋金。 加利納的律師卡爾奧雷斯科維奇（Carl Oreskovich）告訴美聯社，他的客戶堅決否認這些指控，並計劃在5月6日的審訊中提出無罪請求。

「令人難以置信的是，在法庭休息期間，當法庭上有人和來來往往的工作人員時，據說在法官的房間內發生了無數事件，這簡直令人難以置信。 他期待著進入法庭，審問證人，揭露真相。」奧雷斯科維奇表態。

根據訴訟文件，加利納在2017年5月工作不久後就開始騷擾並對一名阿索廷縣法院員工進行性侵，直到加利納被捕為止。 文件稱，所有指控都與該僱員有關，儘管調查人員共採訪了9名法院員工，他們報告了加利納多年來的不同程度的性騷擾與性侵。

法庭文件稱，受害者告訴調查人員當加利納要求她進入其房間時，加利納會確保門被鎖上。受害者指加利納在未經她同意的情況下做出不恰當的評論，擁抱她並揉搓肩膀。文件指，他的行為還包括脫受害者的衣服，繼而撫摸和親吻她。這位女士告訴調查人員，加利納把她放在一個鎖喉姿勢並對她進行性侵，只有當有人敲門時才停止。

這位女士告訴調查人員，她有時可以透過窗戶看到執法人員，但卻害怕告訴他們。 文件稱，她說，如果她報告了這種行為，恐怕失去工作，並擔心她的報告會受到質疑，因為加利納是一名法官而她不是。

她告訴調查人員，她與加利納談到了他的行為，他曾說自已「控制不了，因為他喜歡漂亮的女人。」

去年受害者終於告訴另一名員工，因此煽動該縣調查。調查人員說，其他幾名婦女報告了犯罪行為，但不記得有關發生性侵事件的詳細情況，或說行為發生在2017年4月之前，超出了兩年的性侵犯指控時效。

據文件顯示，多數女性們表示他們害怕法官，表示他們制定了一項安全計劃，其中包括讓對方不要獨自與他在一起。

2014年當時一位前任法官退休，華盛頓州長傑伊英斯利（Jay Inslee）任命加利納前往阿索廷（Asotin），加菲爾德（Garfield）和哥倫比亞（Columbia）縣的高級法院。加利納最終在2016年當選為期四年。