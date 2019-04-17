電線杆倒塌更多細節 城市之光指原因尚不明

（編譯：Camille）西雅圖電力公司城市之光的工作人員說，他們仍然不知道為什麼在本月5日於飛行博物館附近有超過二十多根電線杆倒塌，其中一根甚至砸到一輛汽車，差點砸到兩名乘客。

「我們不知道是什麼導致了這一事件發生，」最近聘用的西雅圖城市之光首席執行官黛博拉·史密斯（Debra Smith）上週四（11日）表示。 「我的猜測是，發生了連鎖反應——一根電線杆倒下，帶倒了其他杆子。我們最想要知道的是究竟哪一根杆首先倒下，但目前尚不清楚。」

史密斯補充說，城市公用事業公司尚未聘請第三方調查員來審查這一事件。她說，雖然公用事業官員正在與一家國家工程公司進行談判，但找到一家合格的公司進行審查所需要的時間比預想的要長。

城市之光上週公佈了關於倒塌的26個電線杆的更多細節，公開了2016年12月對這批電線杆進行檢查的情況。據公用事業公司稱，電線杆中私有和公有的均占一部分，在狀況和新舊程度方面都有很大差異。最古老的兩根電線杆於1954年安裝，最新的五根電線於2011年投入使用。

城市之光在一份聲明中表示，根據每個電線杆的情況，2016年的檢查將其標為為1到5級，但沒有一根電線杆在當時被標記為P1，即「需要立即更換」。

倒塌的電線杆中P2至P5級都有，其中8個被評為P2的電線杆被納入了「城市之光資本改進計畫」

工業標準評級系統下的P2等級不需要立即更換，但是在「實際時間範圍」內建議進行維護。城市之光計畫在其為期六年的改進計畫中對8根P2級電線杆進行更換。但史密斯週四表示，更換時間並未確定。

該公用事業公司發言人朱莉·摩爾（Julie Moore）表示，城市之光已拆除並保護了涉及的電線杆，但並不向公眾或媒體公開展示。該公司在博客上發佈了相關照片。

摩爾在一封電子郵件中寫道：「我們將它們安置在一個安全的院子裏，等待第三方調查機構的進一步檢查。」

塔克維拉警方本周發佈了部分電線杆坍塌的視頻，捕捉了撞毀汽車的電線杆附近的情況。其他鏡頭顯示，一名騎自行車的人勉強逃離倒下的杆子和電線。當電線杆倒塌時，超過16,000名客戶失去電力，但大多數客戶在幾小時內恢復供電。

史密斯說，擊中汽車的杆子不是第一個倒下的杆子。她說，官員們希望從鄰近的企業（可能包括波音公司）中獲取視頻監控，這可能有助於揭開所發生事件的真相。