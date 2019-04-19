百年藥業雲南白藥 中國賣牙膏超越佳潔士

雲南白藥牙膏於美國假貨橫行，消費者選購時要認明美國太子行，方為正貨。

20世紀90年代，中國的牙膏行業由高露潔和佳潔士兩大巨頭佔領了主要市場。隨著中國對牙膏需求的不斷擴大，打著「將傳統中藥融入現代生活」的雲南白藥集團，也進軍牙膏行業，並銳意打造比普通牙膏更專業，更適合華人飲食習慣的中草藥牙膏，特別針對常見的牙齦出血、牙齦腫痛、口腔潰瘍和牙周病等口腔問題。

中國銷量第一功效性牙膏

近年來雲南白藥積極發展生活健康用品市場，去年雲南白藥牙膏的銷售額已突破44億人民幣，是中國第一的功效性牙膏。經過不斷的技術改革和創新，並超越佳潔士，成為中國銷量第二的牙膏品牌。隨著雲南白藥的熱銷，雲南白藥牙膏逐漸成為各路明星、演藝圈的寵兒。國際巨星黃曉明，更是帶領雲南白藥走上了國際大舞台，登上了美國紐約時代廣場。

比普通牙膏更專業

雲南白藥牙膏選用高品質軟性矽磨料和高級潤滑劑，質感細膩，清新爽口。雲南白藥的活性成份，能增強牙肉組織的抗菌能力，對各種致炎因數造成的炎症均有顯著的對抗作用，消除炎性滲出引起的細腫及潰爛，改善毛細血管微循環，讓牙組織長久保持健康狀態。

傳統藥業與現代生活完美結合

被列為國家保密配方的雲南白藥活性成份，能啟動血小板，促進血小板聚集，快速抑制出血狀況；促進鹼性纖維細胞生長因數（bFGF）和血管內皮生長固子（VEGF）的形成，加速毛細血管生長及結締組織增生，修復牙肉出血創面，防止進一步病變。雲南白藥牙膏的問世，不僅改變了人們使用中藥的模式，更是將傳統中藥引入人們的日常生活保健中，充分體現了雲南白藥濟世為民的大健康思想。

益生相伴，兒童牙膏亮相北美

據去年世界牙科聯盟（FDI World Dental Federation）對全球兒童口腔健康調查結果顯示，兒童口腔健康仍有改善的空間。擁有百年曆史的雲南白藥，使用創新型益生菌生物防蛀技術，歷時5年，成功研發出從根本上可以抑制蛀牙菌，降低蛀牙發生概率的「雲南白藥兒童牙膏」，真正實現了中西產品技術的結合。近日雲南白藥兒童牙膏在包括美國及新加坡等多個地區上市將「有益，防蛀，又安全」的護口理念帶給全球兒童。

提防假貨

隨著雲南白藥牙膏在美國越來越熱銷，假貨也不斷湧入，其外包裝與合法進口的雲南白藥牙膏十分相似。此類假貨通過非法途徑進入美國，成份與療效亦不得而知。消費者在選購時要特別提防。

所有合法進口美國的雲南白藥牙膏，包裝盒上均清楚印有全美總代理美國太子行的公司資料。消費者如有任何疑問，請致電美國太子行查詢。美東(888) 228-5678，美西 (800) 732-2328，或上網shop.popus.com進行購買。