香港導演張堅庭五月訪溫哥華 舉行表哥的抉擇生命分享會

(溫哥華消息) 香港著名導演張堅庭將於五月到訪溫哥華，舉行多項活動，包括三個生命分享會和一個感恩晚宴。

張堅庭於1956年在廣東開平出生，3歲時隨家人來港，畢業於香港浸會學院，其後於香港中文大學進修電影文憑校外課程。再遠赴美國The New School For Social Research-Alfred Hitchcock Studies深造電影，於1981年起參與編劇工作，1982年憑著《胡越的故事》贏得香港電影金像獎最佳編劇；1983年自編自導《表錯七日情》，再獲得香港電影金像獎最佳編劇。

張堅庭參與製作之電影逾80部，一直以來都是以喜劇居多，並身兼電影導演、編劇、監製和演員各職，並獲出色成就。像1990年憑著《表姐，你好嘢！》，為主演的鄭裕玲贏得香港電影金像獎最佳女主角；《港督最後一個保鑣》也獲得過香港電影金像獎多個提名。

自1990年代末張堅庭經常活躍於各類型的媒體，於1996年發展entertainment.com娛樂網站及飲食業包括越南菜館及表哥茶餐廳。近年他又發展戲劇訓練，透過戲劇訓練及角色扮演，學員可學習了解客人情緒及感受。張氏於2003年創辦「張堅庭戲劇工作坊」，曾為各大機構提供僱員訓練。2008年，張堅庭於香港科技大學高級管理人員國際工商管理碩士課程（IEMBA）畢業。

張堅庭早年因病患經歷重尋信仰而信奉基督教，它將會在分享會和感恩晚宴中擔任見證嘉賓，細說他人生中的重大抉擇，有關活動查詢可致電恩雨辦事處 604-244-3767 或電郵 info@sobemvan.com。以下是張堅庭在溫哥華舉行的活動:

表哥的抉擇生命分享會 (免費粵語聚會)

日期 : 5月17日 (星期五) 晚上7:30

地點 : 溫哥華華人宣道會

3330 Knight Street, Vancouver, BC

日期 : 5月18日 (星期六) 晚上7:30

地點 : 本拿比宣道會

8611 Armstrong Ave., Burnaby, BC

日期 : 5月19日 (星期日) 晚上7:30

地點 : 聖公會以馬內利堂

7451 Elmbridge Way, Richmond, BC

32週年異象分享及感恩晚宴 (粵語晚宴)

日期 : 5月20日 (星期一) 晚上6時正

地點 : 列治文幸運海鲜酒家

#150 – 11700 Cambie Road, Richmond, BC

查詢電話 : 604-244-3767 (恩雨辦事處)

電郵 : info@sobemvan.com

網頁 : www.sobem.org