2019紐約國際電影電視節 鳳凰衛視《冷暖人生》榮獲金獎

2019紐約國際電影電視節，在當地時間4月9日於美國拉斯維加斯舉行頒獎典禮。鳳凰衛視節目《冷暖人生：十日告別》榮獲「人文關懷紀錄片 (Documentary : Human Concerns) 金獎」。

《冷暖人生》的節目編導鄭逸桐親赴現場領獎並分享道：「拿到獎很意外，這實在遠超我的預期。一開始拍攝這個選題，是為了記錄這個家庭如何和他們患神經母細胞瘤的七歲兒子李致遠告別，減少他的痛苦。我接觸到這個家庭時，醫生預測致遠只有十天的時間了。我最初是兒童臨終病房雛菊之家的志願者，並沒有做好準備去拍攝和記錄，因為建立連結並看著這段連結註定消失，是很痛苦的，記錄死亡也未免殘忍。後來，是致遠的父母邀請我記錄他們這個群體，也為致遠最後的日子留一些影像紀念。拍攝到最後，在剪輯的時候我才意識到，這個影片還有一個意義，那就是展示人們在面對死亡這個必然到來的結果面前，是如何堅強勇敢和保留尊嚴。這是人性所在，也是關懷所在。幾乎所有人都在思考生命的意義，但是如何讓生命更好地離去，依然是一個沒有被完全普及的概念，至少在中國如此，而死亡，的確每天都在發生。」此外，他還表達了非常感謝鳳凰衛視《冷暖人生》節目給他這個空間和機會去做這種嘗試，感謝能在節目製片人朱衛民和裴天懿的幫助下，在父母和朋友們的鼓勵下堅持完成拍攝。分享的最後，他還說道：「最感謝的，是致遠和他的父母李飛、李慧傑，謝謝他們的信任、接納、幫助和支援。希望致遠在天堂一切都好。」

開播15年的《冷暖人生》作為鳳凰衛視成立以來最具人文情懷的周播紀實類節目，一直被視為鳳凰衛視的一個重要“標籤”和凸顯風格特點的“壓倉石”。透過節目關注普通人物的命運，傳遞人間不同的溫度，讓觀眾感受人生熱度。無論是在選擇人物的分量感還是挖掘人物的深度和複雜性方面，都希望讓觀眾通過不同的、鮮活的個體瞭解時代，瞭解歷史，瞭解人性正是冷暖的靈魂所在。因此，團隊作品在全球華人中有著巨大影響，受到了來自觀眾、媒體和同行的認可。《冷暖人生》憑藉《挑山的人》和《陳堅的最後79小時》前後兩次獲得了美國芝加哥國際電影節電視紀錄片銀雨果獎。另外，《冷暖人生》也曾獲國際艾美獎最佳紀錄片提名、蒙特卡羅國際電視節最佳紀錄片提名、英國國際廣播協會大獎AIB Award的紀錄片專案提名、2009年度中國電視榜最佳人文節目大獎、中國紀錄片學院獎、中國電視紀錄片十優十佳大獎等多項榮譽。

在本屆紐約國際電影電視節中，鳳凰衛視還有另外三個節目獲獎，分別是：《迷離國度-暴風眼中的朝鮮》獲得「歷史社會紀錄片 (Documentary: History & Society) 入圍獎」；《超越西東-當中國遇見梵蒂岡》獲取「宗教類紀錄片（Documentary: Religious Programs）入圍獎」以及《新聞朋友圈》獲得「電影單元短片（Films: Short Films）入圍獎」。

一年一度的紐約國際電影電視節頒獎典禮被視為全球電影電視界，最具國際視野的競賽之一。每年吸引來自世界各地的廣告片、電臺節目、電視節目和電影參賽，自1990年起更與聯合國公共資訊部設立聯合國特別獎項，可見其地位之超越。鳳凰衛視節目及宣傳片在華語媒體中素有口碑，今年已經是繼去年後再次於紐約國際電影電視節中同時奪得四個獎項。主辦單位表示，紐約國際電影電視節的最大意義，就是提供一個平臺，讓不同的文化相互交流。