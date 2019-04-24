三振出局法、死刑、騰空定罪：哪法案已經通過華盛頓立法機關

（編譯Zita）華盛頓州將取消二級搶劫並以三振出局法作替代，和擴大可以騰空的定罪類型。但是眾議院已經投票決定將華盛頓現已廢除的死刑法從書中刪除。自去年州最高法院撤銷死刑基於它具有種族偏見和違憲的漏洞之後，參議院5339號法案亦隨之終止—它原意將通過廢除死刑來減少刑事司法開支，所有一級謀殺罪將判決終身監禁並沒有釋放和假釋的餘地。

參議院第5288號法案將用三振出局法替代二級搶劫罪。根據該法規，被定罪三次的某些類型罪行的人將被判終身監禁，而完全沒有被釋放的可能性。這些罪行包括謀殺，誤殺和強姦等暴力罪行以及其他性罪行。

法案贊助商珍妮達內爾（Jeannie Darneille）表示當罪犯使用致命武器或搶劫金融機構（如銀行）而沒有造成人身傷害時，會使用二級搶劫指控。她指使用三振出局法是因為其他指控「都被認為是嚴重的暴力罪行」。

「這通常是便利店搶劫，」達內爾說，並補充說，這一變化只適用於未來的犯罪，而不是已經被定罪的人。

眾議院第1041號法案簡化了在重罪犯恢復公民權利的程序，例如投票，擁有槍支，和在陪審團任職或擔任公職。 該法案還擴大了在某些情況下可以騰空或從某人的記錄中刪除的重罪類型，包括二級搶劫和二至三級攻擊。 根據法案贊助商眾議員德魯漢森（Drew Hansen）的說法，它改變了法律，允許人們騰出多項輕罪，而不是像目前般只有一種。他補充說，即使在罪犯向社會償還債務之後，那些有記錄的人也很難找到工作和住房。

在重建他們的生活中，「無論他們如何徹底改變生活，他們都無法擺脫困境，」來自班布里奇島的民主黨人漢森說。

雖然州長辦公室的發言人不會說傑伊英斯利（Jay Inslee）是否會簽署這些法案，但達內爾說英斯利的辦公室告訴她，州長將簽署法案5288。

英斯利上週五（19日）簽署了參議院法案5649，該法案取消了犯罪發生後性侵犯倖存者的訴訟時效。 對於成年受害者，該法案擴大了目前對某些性犯罪的訴訟時效，包括將一級和二級強姦罪增加到20年。 這些指控的現行訴訟時效為10年。