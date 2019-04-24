春天來臨　不再花錢乾洗羽絨、毛衣　自家清潔小撇步

文｜茶



賞櫻最佳時間過去，意味溫度將漸漸上升。不少人開始拿羽絨外套去乾洗，但是一名良心洗衣店員善意提醒：「乾洗羽絨外套有可能洗壞！」原來乾洗劑的化學成分和乾洗過程的高溫，均會破壞羽絨外套的原料，不但影響保溫效果，也縮減其壽命。需要注意的是，皮革（或仿皮）製的羽絨外套不宜水洗，以防皮革變硬和脫落



示意圖 Photo by Dan Gold on Unsplash

將羽絨外套的拉鏈拉上，避免清洗過程中刮傷布料； 於浴缸（或洗手台）放置溫水，混合中性洗滌劑（記者採用Seventh Generation柑橘味洗衣液。切勿加入漂白劑和柔順劑，以延長羽絨外套面料的壽命）； 浸泡羽絨外套10至15分鐘（如有明顯污漬，浸泡前可使用沾了中性洗滌劑的舊軟毛牙刷輕刷）； 用手反覆輕輕按壓羽絨外套（吸了水的羽絨外套有一定重量，在浴缸可用雙腳反覆輕壓更省力）； 換上乾淨的溫水，再次反覆輕壓羽絨外套。按需要重複此步驟2-3次，直至完全洗掉洗滌劑； 利用毛巾或雙手壓出水分，千萬不要如擰乾毛巾般擠出水分； 放入洗衣機脫水，不應混合其他衣物，特別是有拉鍊、鈕扣的衣服，以免傷害羽絨外套​（一些家事達人強調羽絨外套的脫水上限為1分鐘，可是記者用滾筒式洗衣機脫水一分鐘，羽絨外套還是濕漉漉，最後脫水約5分鐘）； 烘衣機設定為「風乾」（或「低溫」），時間約40分鐘（若選擇自然風乾方法，請平放於通風地方，切忌直接照射陽光）； 從烘衣機拿出後，以衣架（或手）輕拍羽絨外套，讓外套恢復蓬鬆。

採用以上自家清洗羽絨外套的小撇步，完全乾透後的羽絨外套如同往常一樣保暖、輕巧。

毛衣不一定乾洗 機洗毛衣有方法

Photo by Dan Gold on Unsplash

婆婆、媽媽總耳提面命不要把毛衣放進洗衣機，只能手洗，偶爾幾件昂貴、精美的毛衣更是非拿去乾洗不可。時代變遷，現在不少毛衣的洗滌標籤均標示「可機洗」，方便多了！可是機洗毛衣這種懶人方法，還是有幾點需要注意的：

以純羊毛、喀什米爾羊毛製造的衣物不可機洗（手洗時可輕輕按壓，不宜使勁搓揉、擰乾）；

須把毛衣放入洗衣袋，以保護毛衣；

選用毛衣專用或中性洗滌劑，不應使用鹼性洗滌產品（像洗衣粉），否則毛衣容易變硬；

建議使用「精緻衣物」清洗模式，不應使用「熱水」或「強力洗滌」模式，以免毛衣褪色、縮水；

洗衣機脫水後，需要平放風乾，不宜用衣架掛起，以防變形；

盡量不要利用烘衣機烘乾，因為溫度和時間控制不好，毛衣很容易縮水。

正確清洗毛衣，毛衣便不會起毛球，也不會縮水，可以陪伴大家多個寒冬。

花錢乾洗羽絨外套和毛衣看似最省事，但是乾洗並不能保證不會損壞你最

喜愛的禦寒衣物。作為精明消費者，清楚了解各種冬衣的清洗方法，自己動手清潔省錢又安心，這個週末有空不妨替心愛的好好清潔，為收納作準備吧！



