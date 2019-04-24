美國最大回收業騙案 肯特公司老闆被捕

Total Reclaim聯合創始人克雷格洛奇（Craig Lorch；右）和律師週二步入法院（Ted S. Warren /美聯社）

（編譯Zita）多年來，太平洋西北地區的環保居民在特殊的電子回收中心盡職盡責地拆除了破碎的液晶電視和電腦屏幕，以便妥善處理。這是有充分理由的：平板顯示器內的管含有汞，這種化學物質會在脆弱的管子破碎時會造成人體器官損傷和精神損害。

然而，西北地區最大的屏幕回收商並沒有完全妥當地處理它們—反而秘密地將它們送到香港，工人們亦沒有注意到危險，沒有在粉碎它們的過程中戴上口罩，更不小心將毒素釋放到生態系統中。

檢察官說，一直以來，這家總部位於肯特郡的回收公司Total Reclaim的兩位聯合創始人，從業務中賺取了大約780萬美元，同時告訴公眾該公司是「地球的朋友」。

美國檢察官辦公室表示，Total Reclaim至少2008年開始在從海港島的一個儲存設施向香港運送了830萬磅含汞的平板顯示器。該公司的客戶其中包括西雅圖市和華盛頓大學，橫跨華盛頓，俄勒岡和阿拉斯加。

Total Reclaim聯合創始人克雷格洛奇（Craig Lorch）和傑夫齊爾克（Jeff Zirkle）在去年秋天承認犯有串謀詐騙罪後，於本週二被聯邦法官各判處兩年零四個月監禁，他們還將支付945,000美元的賠償金，並提供三年的監督釋放服務。

檢察官表示，這是第三次全國電子回收騙案的起訴，也是美國歷史上規模最大的一次。 （另外兩個在科羅拉多州和伊利諾伊州，涉及不正當處置含鉛CRT顯示器。）

「這是一個嚴重的罪行，美國地方法院法官理查德瓊斯（Richard Jones）週二在法庭上對洛奇和齊爾克說。他指出兩人的行為「對公眾信任造成了巨大打擊」，是「無法彌補的損害」。他補充說：「你停下來的唯一原因是你被抓住了。」

臥底行動

總部設在西雅圖的監督組織巴塞爾行動網絡（BAN）以20世紀80年代聯合國協議的名義命名，旨在阻止工業化國家在發展中國家傾倒有毒物質，並在本世紀初開始將GPS追踪器用於電子再生材料中得知處理的過程和地點。

BAN建立了獨立的回收分級系統，並將Total Reclaim作為其黃金標準。所以BAN創始人吉姆帕克特（Jim Puckett）看到跟踪器顯示Total Reclaim盒子最終落入香港時相當震驚。當他對質洛奇和齊爾克時，兩人開始掩飾：他們創造了新的運輸清單，顯示它只是塑料進入香港，一些電子垃圾必然無意中捲入那裡。 （兩人還應對公司計劃的狀態審計而偽造文件。）

當來自KCTS的西雅圖地區PBS記者和帕克特到達香港時，他們發現了含有水銀的破碎管和Total Reclaim盒子—甚至是該公司舉辦地球日特別活動的盒子。

帕克特說，並且PBS報導說，香港工人不知道汞的潛在危害，環境保護署（EPA）說這對孕婦的未出生的孩子特別有害。

「對於這些工人來說，他們的無知不是幸福，而是死亡和疾病，」帕克特週二說。

作為華盛頓州立法機構制定的電子回收計劃的一部分，Total Reclaim需要妥善處理屏幕，而不是在發展中國家這樣做。最終，美國環保署開始進行調查，該公司向西部各監管機構支付了數十萬美元的罰款，同時檢察官發起了刑事案件。

只管考慮自己的利潤

檢察官說，除了七年間每個共同擁有者從中獲利的780萬美元外，他們還節省了260萬美元，他們本可以花費這些資金來妥善處理這些材料。

「簡而言之，洛奇和齊爾克決定優先考慮他們自己的利潤而不是保護他們受僱外國工人的安全，」首席檢察官助理美國檢察官塞思威爾金森（Seth Wilkinson）說。

來自西雅圖現時61歲的洛奇和來自邦尼湖55歲的齊爾克都在週二的判決中發表講話並道歉。 他們將欺詐描述為處理額外回收量的商業決策，然後謊言像繼續滾雪球般。

「我的名字將永遠與欺詐聯繫在一起，」齊爾克說。他緊張到匆忙地完成了他準備好的言論，法官不得不讓他放慢速度。 「我一直都是一個自豪的人，但這種驕傲現在基本消失了。」

「我不可能表達我有多慚愧，」洛奇以破裂的聲音說到。說「我永遠不會原諒自己因為對客戶，社區和家人的信任遭到破壞。」

法官瓊斯判處的刑期是在威爾金森尋求的五年監禁和辯方建議的六個月監禁加上一年的家庭拘留之間。至少擁有四名律師的被告提交了數十封支持信，顯示他們在社區中所做的好事，包括捐贈給慈善機構到非營利組織進行志願服務。 辯方強調說，沒有任何文件證明任何工人因處理液晶顯示器而死亡或生病，並且兩名被告都沒有犯罪記錄。

他們的主要律師約翰沃爾夫（John Wolfe）和哈羅德·馬爾金（Harold Malkin）認為，即使液晶顯示器處理不當，Total Reclaim整體處理的材料中約有97％可以正常回收。 他們表示，該公司擁有60名員工，是太平洋西北地區同類中規模最大的公司，依賴於洛奇和齊爾克，欺詐事件發生後依舊堅持下去的客戶也是如此。

Total Reclaim仍有740名客戶，去年收入達510萬美元。 辯護律師表示，如果兩名領導人被監禁，該公司的未來將面臨嚴重危險。瓊斯裁定，被告可以延遲判刑，幫助公司放鬆或準備向新領導人過渡。 齊爾克將在三個月後首先進入監獄，然後洛奇將在2020年7月進入監獄。判決結束後，洛奇和齊爾克沒有進一步評論。

威爾金森在聽證會後說：「兩年多監禁的判決應該傳達這樣一個信息：非法對我們的環境和人類健康造成傷害的商人將被追究責任。」