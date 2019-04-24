自助Boba店 創出專屬你的味道

文 | Tea

圖 | Zita Lam

手搖杯一直深受華人歡迎，相信不少喜愛品嚐富口感配料的讀者也遇過：只配一份配料，實在不能滿足。現在華大旁的University Way NE，有全西雅圖第一間自助手搖杯店——Boba Up，大家終於可以隨意添加配料，價錢只按杯子大小，而不是以重量計算！

座落於華大旁University Way NE的Boba Up是西雅圖首家自助飲料店（Image/Zita Lam）

老闆高中生女兒意念 廣大愛配料客人受惠

Boba Up老闆是Chuan Lu，他在西雅圖經營餐飲業近30年，近年他有意開設手搖杯店鋪，可是西雅圖的手搖杯店鋪眾多，要如何做出與別不同的店？Michelle Lu是Boba Up的經理，也是Chuan的女兒，正在念高中最後一年。千萬不要小覷年紀輕輕的Michelle，自助概念便是由她構思，全因她是珍珠的愛好者。

老闆 Chuan Lu （左）和女兒Michelle Lu父女檔經營 Boba Up。(Image/Zita Lam)

Michelle說：「我曾經在其他手搖杯店點雙份配料，可是始終不夠多。我們想帶給顧客一個全新的手搖杯店鋪體驗，滿足喜愛品嚐不同配料客人的要求，讓他們隨意添加需要的配料。」

Chuan強調：「只要客人不浪費食物，他們喜歡添加多少配料我們都很歡迎。」

Michelle也是Boba Up靈魂卡通的設計師之一。招牌卡通名為Bomo，取自Boba Monster兩字的首兩個字母，店門外的可愛、巨型Bomo塑像，輕易成為客人的打卡點。

動腦筋自行調配手搖杯

平常點手搖杯要向店員仔細說明去冰、微糖、加珍珠，在Boba Up能夠自己動手，感覺更好玩！

他們提供23款飲料及8款配料選擇，因應產品受歡迎程度，不時變更選項，將推出黑糖奶茶、愛玉、新穎的星型芒果果凍及心型果凍。全部飲料當天早上準備，不留過夜，其中最受歡迎的是芋頭奶茶和玫瑰奶茶。他們的珍珠Q彈有嚼勁，沒有出現放太久而變質的情況，Chuan說：「珍珠是我們最熱賣的配料，一天需要煮很多次補充。」



(Image/Zita Lam)



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除了3款不含糖分的基礎茶底——烏龍、綠茶及紅茶，奶茶系列均含約25%的糖分，喜歡甜一點的客人，可以在自助糖漿機增加糖的分量，而喜歡低糖的客人，也可以混合相配搭的綠茶或紅茶（奶茶名牌中含相對應顏色，紅色是紅茶；綠色則是綠茶），以減甜度。不愛甜的記者，卻十分滿意店家的25%烏龍奶茶，入口不膩、茶味更突出，無需再自行減糖。

(Image/Zita Lam)

店家還細心地提供試吃的小杯子，方便客人淺嚐不同口味的飲品或配料，再選定喜歡的。Chuan透露一些富創意的客人，會破格混合兩款看似不太搭的飲品，出來效果卻挺讓人驚喜，例如芋頭奶茶配草莓冰沙；混合冰沙（熱情果芒果荔枝）配草莓冰沙。



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如果你不是住在華大附近，也不用失望，因為他們正計劃開設分店，同時與可能的合作伙伴討論加盟店事宜。今年內很大機會在Downtown Seattle、Bellevue等地也可以自助手搖杯！

(Image/Zita Lam)

4月22日至29日他們提供特別優惠，包括額外加冰淇淋只需$1、$5購得1升杯等等，詳情可關注他們的Instagram（bobaupseattle）。

地址：

4141 University Way NE #103, Seattle, WA 98105



營業時間：

11am-11pm（週五及週六至2am）