金縣擬擴大雪松山垃圾堆填區

大都會金縣議會於週三投票擴大了雪松山區域垃圾堆填區，將該縣唯一的垃圾堆填區的垃圾傾倒壽命延長至2040年。一日該堆填區被填滿，他們將最終決定如何處理該地區的垃圾。

縣議會以5比2的投票通過了一項新的綜合廢物管理計劃，這是近二十年來的第一次，它要求對垃圾堆填區進行最多2.7億美元的修改，包括在該垃圾堆填區建造一個新的和最後第九個傾倒場以延場堆填區的壽命十幾年。

垃圾堆填區場的行政拖車和維護建築物將被移動，以最大限度地利用垃圾堆填區的每個角落。該計劃由郡執政道康斯坦丁（Dow Constantine）提出，以計劃在垃圾堆填區填滿之後該做些什麼。

代表包含垃圾堆填區的區域的委員會成員維根鄧恩（Reagan Dunn），以及建立垃圾發電廠的長期倡導者凱西蘭伯特（Kathy Lambert）都投了反對票。

「我想抗議這個垃圾堆填區的持續擴張，這個堆填區正好在社區中間，」鄧恩說。

「這項綜合計劃的關鍵影響是不對的，不應該基於最便宜的，」住在倫頓垃圾填埋場附近的金布萊頓（Kim Brighton）說。 「垃圾堆填區將關閉的話已經說了三十多年。」上個月，在距離現場幾英里的一座教堂舉行的縣議會特別會議上，數十名倫頓和楓樹谷居民對垃圾堆填區發表了反對的聲音。他們對氣味，卡車交通和環境影響提出了大量的抱怨。

該計劃要求在兩年內對雪松山關閉後的下一個長期垃圾處理方法進行研究 – 可能是在其他地方，通過火車運輸垃圾，或建造垃圾焚燒垃圾並利用熱量的垃圾焚燒發電廠來發電。該縣估計廢物轉能源設施的成本為11億美元至14億美元。

雪松山，一塊1.4平方英里的垃圾堆，被土壤和斑駁的棕色草覆蓋，帶走了金縣的每個人的垃圾，除了米爾頓的一小部分，它將垃圾送到皮爾斯縣，這是一個很大的例外。 西雅圖的廢物運往俄勒岡州。

每個工作日大約有2,500噸垃圾被添加到堆中，由一隊推土機推進並壓縮。新計劃還要求進行一項研究，試圖解決數百隻禿鷹在垃圾肆虐的地方進食的問題。

從山上伸出的管道收集分解垃圾的甲烷。 它通過管道輸送到現場的生物能源工廠，將天然氣轉化為可用的天然氣，這些天然氣被泵入Puget Sound Energy的電網 – 足以為每年約19,000戶家庭提供電力。