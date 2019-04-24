3名監獄犯人於西雅圖市中心被釋放 市長德肯促徹查　

（編譯茶）西雅圖市長詹妮•德肯（Jenny Durkan）促請州政府調查雅基馬縣監獄（Yakima County Jail）3名同獄犯人於西雅圖市中心停車場下車的原因。

德肯發言人馬克•普倫蒂斯（Mark Prentice）表示，上星期德肯收到一段在4月8日由一位西雅居民拍攝的短片，片中顯示雅基馬縣人員在5號州際公路下、近詹姆士街（James Street）的停車場讓3人下車。

華州懲教部門秘書史蒂夫•辛克萊爾（Steve Sinclair）書面回覆德肯指，被釋放的3人因違反懲教部門社區監督的規定，曾於雅基馬縣監獄服刑，服刑完畢正返回金縣（King County），讓3人下車的幾位人員則來自雅基馬縣警長辦公室。

當被問及此事，辛克萊爾說雅基馬縣監獄回應停車場釋放犯人是並非標準做法，監獄將調查為何事情會發生。

華州懲教部門發言人傑里米•巴克萊（Jeremy Barclay）表示，這3人理應送至金縣監獄（King County Jail）。傑里米又說，3人名字並未被公開，他們很大機會來自金縣，雖然他不能百分百肯定。

「我們沒有（與雅基馬縣監獄）協議這樣的處理方式。我們談到的人仕通常沒有豐富的資源，我們希望他們能夠成功重返社區，所指的成功，不是讓一個人於街角下車。」巴克萊說。

雅基馬縣懲教部門主管艾德•坎貝爾（Ed Campbell）說，縣政府要求與他們有合約的管轄區域成為接送點。坎貝爾又指出，他們在西雅圖的下車點曾出現麻煩，並在接獲出獄人士難以前往巴士站的投訴後，變更下車點。

獲悉德肯的關注後，雅基馬縣監獄同意，位於西雅圖索多（Sodo）的懲教部門社區司法中心將成為新的下車點。

「市長的關注是可以理解的，我們已提供另一個下車點，並在使用中。」坎貝爾在一封電郵提及。「3名被運載的犯人已服刑完畢，需要返回他們居住的西面。」

在社區監督期間的人仕，居住在一般社區，須依從一些規定，例如向社區獄警報到。違反法院指令可導致入獄。

巴克萊稱，如果金縣監獄爆滿，金縣犯人可轉送至別處監獄。華州懲教部門與州內多所監獄有合約，包括雅基馬縣監獄。市長德肯已促請懲教部門徹查事件，同時州長的全州重反議會（Statewide Reentry Council）也會研究此事。