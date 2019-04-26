「TVB偶像全接觸」記者會及簽名會 星級紅星登陸溫哥華

大合照 (左至右) 新時代傳媒集團總裁陳國雄先生、陳敏之、譚俊彥、田蕊妮、胡鴻鈞及新時代傳媒集團副總裁李方先生。

(溫哥華消息)全城視迷熱切期待的「魅力凝聚新時代」最近再度登陸加拿大，今年帶來四位星級人馬包括雙料視后田蕊妮，俊朗軒昂譚俊彥，火辣人妻陳敏之及帥氣暖男胡鴻鈞。飛機剛著陸溫哥華，四位人氣紅星旋即前赴時代坊出席 「TVB偶像全接觸」記者會及簽名會，與守候已久的粉絲作近距離見面！

俊男美女的陣容吸引數百名擁躉到場一睹偶像風采，擠得現場水洩不通。當紅星徐徐走進會場，立時引起哄動歡呼，魅力勢不可擋。四位隨後輪流在印有自己巨型照片的佈景板上簽名留念，並與司儀趙穎䝼及張穗琪笑談近況。陽光帥氣的胡鴻鈞一出場就令年輕粉絲尖叫連連，不能自己。Hubert憶及四年前擔任《群星閃爍慈善夜》的表演嘉賓，本地聽迷的熱情讓他留下深刻印象。他表示同時會投入音樂創作，繼續為歌迷帶來精彩作品。

十二年前曾經參與《魅力凝聚新時代》的陳敏之，今天已升格為美麗人妻，散發著成熟韻味。Sharon 表示上次派對的歡樂氣氛，叫她樂在其中，所以這次再與粉絲互動，已準備玩轉舞台。敏之於大前年誕下兒子，自稱工作狂的她隨即復工投入拍攝《溏心風暴3》，緊接著伙拍黎小田、薛家燕主持《流行經典50年》，演藝工作從未間斷，新時代2高清台現在更熱播她有份參與的《鐵探》。不過她笑謂就算再忙都會找機會陪伴家人，抽時間享受天倫之樂，談及囝囝時的幸福模樣更是羨煞眾人！

在內地十幾年的磨練令譚俊彥演技日趨成熟，2016年與無綫簽約後備受力捧，近年擔正男一，劇集一部接一部，幾乎零休息。今次難得重回求學時代生活過的加拿大，Shaun 坦然加國承載著太多美好回憶，能夠首次重回舊地公開演出，感到分外興奮。Shaun更透露溫哥華是他追求太太的地方，由酒店出發至記者會場面已勾起了不少二人的甜蜜回憶。

星級紅星 – 陳敏之、譚俊彥、田蕊妮、胡鴻鈞。

憑出色演技登上視后寶座的田蕊妮去年決定暫緩拍劇，重拾唱歌夢想再闖樂壇，先後推出新歌《兩口子》及新專輯《Saturnian》，並交出亮眼成績。田蕊妮稱這次在專輯花了很多時間和心機，當中更有自己的原創歌曲。田蕊妮更笑稱只要聽《兩口子》，就能學習其夫妻之道。

四位紅星即場挑選幾位粉絲，送出全城搶手最後數套「魅力凝聚新時代」入場券。其後，新時代傳媒集團總裁陳國雄先生送上紀念品予各表演嘉賓，預祝演出成功。壓軸重頭戲當然是眾星耐心地逐一為每位朋友親筆簽名，在場粉絲在偶像手中接過簽名照片。