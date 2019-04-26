微微雨，翦翦風。一場春雨一首歌，一場春雨一重景。雨兒到哪裡都是停留，何不「悵然」間輕啄兒一瓣桃花，盡享春光，不負年華不負卿，雨中蘊情十分呢？

桃花時節，微翠漫溢，馨香溫婉，情深癡纏。滴滴春雨，瓣瓣桃花，淺淺的枝丫，淡淡的新葉，雨中的桃花甚是分外的嬌羞，盈盈露珠晶瑩剔透閃著柔光仿佛就要掉了下來，煞是惹人憐愛不已。那這細雨中一眼深情的凝眸又是怎樣的一種情愫，會在一瞬間只一眼便入心間，直抵心底呢？時光的素箋上，一褶心動情感的疊加，柔潤的春兒牽惹催發了一場花事，喜得每一片花瓣皆是一瓣瓣童話，那這雨中桃花美潛滋暗長的想又浸潤撩撥擱淺著多少人的心弦呢？

撿拾光陰的碎片，每一季有每一季的風景，每一季有每一季的過往。回眸，一個微笑，淺淺喜，靜靜愛。溫潤的年華，一抹雅致，一縷清新，一疊溫柔，幾許傾城，相遇的喜悅，相交的溫暖，是你那顆纖柔細膩的心兒久等只願此光陰為你停留嗎？花間邂逅，這滿溢芳菲的春雨桃花，又是否是你心底不舍的眷戀淺淺的流淌在心脈之間，「單純的愛與感動」在罅隙間微微彌漫時光留下的絮語，欣喜祈盼塗抹著這段素暖呢？

「花曾開過，你曾來過。」春雨裝點了桃花，桃花詩意了年華。我用明媚的筆調將春的美好臨摹，心兒在曲徑通幽處百轉千回……或許，生命中，也總是在期待著一知一遇，就如這春雨桃花，這溫軟的夢，讓生命深處無不散發著誘人的澤光，那又有多少情思曾隱藏在時光的倒影中，又有多少或深或淺的記憶都可在春雨桃花間覓尋到這過往的痕跡呢？

一場春雨一重景，一場春雨一首歌。微微雨，翦翦風。輕觸時光，一份暖心的盈懷銘記著歲月的感知。時光的腳步也依舊依著心的脈絡行走。攬一份清淺，擁有一片明朗情懷，落落清歡中一份安然。清澈的眼睛看世界，才能感知美好。那這心底激起的淺淺漣漪，雨中的桃花，你又是否會優雅的轉身變作釋然一笑，那些蹁躚在心底的往事，在不經意間開出一朵花來，看到了美好的自己，遇到了這純真的自我，真正的「春雨桃花」呢？

作者：一念放下

春天裡的一眼深情回眸

「桃花來信了，你在讀嗎？一定是情書。」前不久讀到這樣美豔的句子，一直在心中念念不忘，讓人想起「東風約定年年信」。

的確，這是屬於桃花的時節。不說房前屋後花園社區，荒郊野外開放的桃花，只要點開與文學相關的網站，寫桃花的文字，也如桃花一樣香豔滿天飛，從遠古飛到了時下。桃花從蠻荒時代開到了憐愛惜情的文明，桃花香魂婉若妖姬，一路嬌姿豔舞，奪人眼球，銷魂蝕骨，醉了多少時光流水文人騷客，迷情了多少春風彩蝶紅塵男女。

今天外出辦事，也恰好路過一樹桃花，也算是我這個春天的豔遇吧，人走遠了，也忍不住要回頭多看幾眼。忙碌了一天，洗漱完畢，躺在床上，心裡也還是那一樹桃紅花豔。枝頭千嬌百媚的花朵，春風裡搖曳，害羞低頭，又含羞抬頭，仿佛熱戀中的美人，愛在燃，情在燒，愛情在燃燒。

愛情二字，歷來讓人心生憧憬，打開了多少懵懂的心扉，令多少紅男豔女如癡如醉，可是古往今來，有多少情在轉身後成為遺憾，又有多少愛在生活中演繹成悲劇。如同桃花春風裡盛開，春風裡飄落塵土，只是春風還會回來，桃花還會一樹濃情豔愛，而多少癡男也不過是一個傻傻的崔護，多少怨女也不過是一個李香君一滴血灑在了桃花扇。其實情再美也美不過遺憾，愛再濃也濃不過悲情。唯有愛與情相依，激情燃燒，寧靜相守，方可超越遺憾之美，悲情之濃豔。

人們常說相遇是緣，是美好；愛是理解的別名，是一場懂得。可是人來人往，有多少相遇只是擦肩而過，甚至是回頭時眼中也沒有一絲一毫的念，又有多少愛不過是一場誤會，分手時那一聲祝福也只是敷衍。其實生命中的過客遠多於回眸，這很正常，所以不必抱怨擦肩而過的相遇。而太深的懂得往往也會是一場劫難，生命太輕，難以承受太多，一生有一次疼到骨頭豔到骨髓的相知相愛已經足夠，哪怕之後芳華盡付流水。就像桃花在春風低語呢喃裡含苞待放，濃情豔愛沉醉在春風的海誓山盟，卻在春風忘情的讚美中迷失自我飛離枝頭，飄落塵土的桃花，心一定是疼痛的，只是不會後悔也不會有遺憾，因為生命怒放的美麗和芬芳已被春風寵愛珍藏。

今生相遇過，如桃花含苞初遇春風時的美好；愛戀過，如桃花笑春風時的燦爛；情濃過，如桃花醉春風時的銷魂；疼痛過，如桃花春風裡飄落時的唯美。孤獨回望生命，愛情了無遺憾，也無寂寞，唯有愛對另一個生命最好的讚美。

前不久讀到的句子再美，也是別人的詩句，一封情書寫給誰，誰在讀，又與我何干。今天路過的桃花再豔，也是人家的桃花，那枝頭千嬌百媚的花朵，與我也只是擦肩而過的相遇。此時夜深人靜，孤懂得了獨，孤和獨相伴不在寂寞。愛懂得了情，愛與情相依就是永恆。春天裡的一眼深情回眸，心中的那一樹桃紅花豔，枝頭千嬌百媚搖曳的花朵，其實是洞房花燭夜掀開了紅蓋頭的新娘子，害羞地低下頭去，又含羞地抬起頭來，愛在燃，情在燒，愛情在燃燒。

作者：佚名