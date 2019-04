鳳凰衛視「一帶一路」合作夥伴大會圓滿收官

鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁劉長樂先生發表開幕致辭

2019年4月24日,鳳凰衛視「一帶一路」合作夥伴大會在北京鳳凰中心圓滿收官。來自政府機構、國際組織、駐華使領館、行業協會、學術機構、非政府組織和企業的嘉賓們圍繞全球夥伴關係助力中國企業推動可持續發展、中國更高效地參與南南合作和三方合作等主題展開深入探討。大會宣佈成立鳳凰中國企業全球可持續發展研究院,啟動鳳凰「龍行獎」評選,與會嘉賓共同為研究院揭牌。同時,第四屆鳳凰衛視「一帶一路」國際論壇舉行,論壇上發佈了由鳳凰與合作夥伴共同發起並撰寫製作的兩份年度發展研究報告——《中國一帶一路境外經貿合作區助力可持續發展報告》和《中國對南南合作的貢獻:案例與啟示》。

聯合國糧農組織副總幹事Daniel Gustafson先生、聯合國秘書長南南合作特使聯合國南南合作辦公室主任Jorge Chediek先生、南南合作金融中心主席、中國銀監會原副主席蔡鄂生先生、中國農業大學校長孫其信先生、聯合國世界投資報告主編、聯合國貿易和發展組織投資和企業司司長詹曉甯先生、聯合國駐華協調員Nicholas Rosellini先生、聯合國開發計畫署亞太區高級經濟顧問、「一帶一路」戰略顧問郝博霖先生、聯合國教科文組織戰略規劃局副局長Mohamed Djelid先生等出席並發表致辭和演講。長城汽車股份有限公司董事長魏建軍先生等企業領導參與本次論壇對話。

鳳凰中國企業全球可持續發展研究院成立

「一帶一路」倡議是中國政府在全球化背景下,結合聯合國2030年可持續發展戰略提出的基本國策,也是中國為實現可持續發展目標而制定的重要舉措。鳳凰衛視「一帶一路」合作夥伴大會致力於為中國政府、聯合國高級官員、非政府機構、智庫學者提供與企業、大眾對話交流的平臺,通過討論對話,企業和民眾能夠從更為廣闊的角度瞭解「一帶一路」倡議,把握政策方向,實現多方互利共贏。

鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁劉長樂先生發表開幕致辭,「鳳凰衛視作為全球極具影響力的華語媒體集團,積極踐行『一帶一路』倡議,與聯合國等權威國際機構達成戰略合作夥伴關係,助力中國企業在海外實現可持續發展。鳳凰衛視『一帶一路』合作夥伴大會希望同與會嘉賓分享中國企業全球可持續發展的豐碩成果,共同推進落實聯合國2030可持續發展議程,為世界經濟的可持續發展貢獻中國的智慧。」

聯合國糧農組織副總幹事Daniel Gustafson先生發表致辭

聯合國糧農組織副總幹事Daniel Gustafson先生發表致辭演講,「中國『一帶一路』戰略的提出具有重要意義,不僅僅局限在發展中國家,更是有助於實現全球可持續發展的目標。中國是最大的發展中國家,在發展過程中樂於分享知識、經驗與創新,在南南合作中為其他南方國家提供借鑒案例。」

聯合國秘書長南南合作特使聯合國南南合作辦公室主任Jorge Chediek先生發表致辭

聯合國秘書長南南合作特使、聯合國南南合作辦公室主任Jorge Chediek先生表示,「鳳凰『一帶一路』合作夥伴大會有助於擴大南南合作,將發展中國家的經驗分享出來,讓更多的聲音加入,為面對同樣問題的發展中國家提供創新經驗。」

鳳凰衛視「一帶一路」合作夥伴大會上宣佈成立鳳凰中國企業全球可持續發展研究院(Research Institute of Sustainable Enterprises for the Earth and Development-縮寫SEED),與會嘉賓共同為研究院揭牌。該研究院將從包括中國在內的世界各國可持續發展實踐中收集最佳案例,將政府職能、企業決策、民間組織和學術界的專業見解結合,建立一套完整的研究體系,為新興企業面臨的挑戰提供綜合解決方案,提高各國在「一帶一路」可持續發展研究領域的水準。

大會同時啟動「龍行獎」評選儀式,「龍行獎」旨在鼓勵在「一帶一路」建設過程中取得重大成就的海內外企業,該獎項的設立在支持「一帶一路」沿線企業提升基礎設施、強化產業帶動、增加就業機會、促進技術轉移、發揮社會貢獻和踐行生態文明方面具備良好積極的示範意義。「龍行獎」源于鳳凰衛視《龍行天下》欄目,開播三年以來,節目組走訪了60多個國家,拍攝了300多個企業案例,已成為「一帶一路」標杆節目。

鳳凰攜手合作夥伴共同發佈年度報告

鳳凰衛視「一帶一路」國際論壇是鳳凰衛視自主打造的緊跟國家「一帶一路」倡議的線下論壇,旨在為海內外企業搭建國際合作平臺,共商中國企業在踐行「一帶一路」過程中的發展模式和出海經驗。在今天的第四屆鳳凰衛視「一帶一路」國際論壇上,鳳凰衛視與合作夥伴共同發佈兩份年度發展研究報告:《中國一帶一路境外經貿合作區助力可持續發展報告》和《中國對南南合作的貢獻:案例與啟示》。

《中國一帶一路境外經貿合作區助力可持續發展報告》由商務部國際貿易經濟合作研究院和聯合國開發計畫署駐華代表處與鳳凰衛視聯合制作,梳理了中國境外經貿合作近年來的現狀和發展歷程,解析走向海外的中國經濟園區發展模式面臨的機遇與挑戰。該報告將於4月25日在國家第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇正式發佈。

聯合國開發計畫署亞太區高級經濟顧問、「一帶一路」戰略顧問郝博霖先生認為《中國一帶一路境外經貿合作區助力可持續發展報告》的發佈具有重要意義:「中國海外經濟貿易合作區(COCZs) 不僅是促進貿易和經濟增長的平臺,還保護當地環境、為當地社區和國家帶來社會福利,同時也有助於提升東道國的包容性和可持續發展。希望這份報告能夠為『一帶一路』沿線國家加強落實2030年可持續發展議程的努力提供借鑒。」

長城汽車集團董事長魏建軍也深有感觸:「近年來,中國汽車產業經歷從外資品牌進入到自主品牌研發,從汽車輸入國變成了汽車輸出國的轉變。未來,長城汽車將進行研發、生產和銷售的全球化佈局。」

《中國對南南合作的貢獻:案例與啟示》報告和案例集是在聯合國南南合作辦公室支持下,由鳳凰衛視攜手南南合作金融中心發起調研和撰寫,中國農業大學南南農業合作學院提供技術支援,該報告討論南南合作模式給中國帶來的影響,對中國參與海外南南合作的模式和經驗進行深入研究。

中國農業大學校長孫其信表示:「參與報告寫作的都是國內長期研究南南合作的頂級學者,今後農業大學將與合作夥伴們共同推動南南合作,希望更多的合作夥伴們加入我們。」

第二屆國家「一帶一路」國際合作高峰論壇召開在即,屆時各國政要齊聚北京,共同討論國際熱點問題以及「一帶一路」倡議給世界各國帶來的機遇與挑戰。作為華文媒體中最具影響力的傳媒集團之一,鳳凰衛視立足於自身品牌公信力和全球影響力,憑藉領先的國際化優勢和全媒體運作能力,組織「全球品牌工程」戰略聯盟,為中國企業在「一帶一路」建設過程中貢獻力量。