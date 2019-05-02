亞馬遜頻頻擴大版圖　預租貝爾維尤兩棟辦公室

（編譯Tea）四月初，有消息指在貝爾維尤市中心已租用兩棟主要辦公室的亞馬遜，開始租用第三棟辦公室，待第四棟大樓完工亦將一併佔用，預計在貝爾維尤帶來100萬平方英尺的辦公室。



上星期亞馬遜以$1.95億美元購買中層辦公室及發展土地，可建築額外的120萬平方英尺。



總部位於達拉斯的特拉梅爾克勞公司（Trammell Crow Company）在4月29日（週一）表示，他們於貝爾維尤市中心的整個雙塔辦公室發展，已與亞馬遜簽訂租約。該項目將帶來另外的715,000平方英尺。



特拉梅爾克勞公司西雅圖分部的常務董事邁克尼爾森（Mike Nelson）於聲明指，亞馬遜簽訂的長期租約，為兩棟15層高建築，位於東北第10街及第106東北大道。該2.6英畝土地前身是凱迪拉克經銷店，將被拆除。



尼爾森指，特拉梅爾克勞公司已命名兩座新大樓為「雙塔（Binary Towers）」，預計今年夏季開始動工，2022年第一季開幕。



亞馬遜發言人在週一確認該租約。亞馬遜於本月初透露，接下來的四年，全球數千個營運團隊職位，將由西雅圖遷移至貝爾維尤。亞馬遜全球執行高級副總裁戴夫克拉克（Dave Clark）於4月3日致員工的電郵提及，「我們的願景是在貝爾維尤市中心創建一個城市園區，在這裡職員可以步行至不同辦公室大樓，而且能夠輕易乘搭公共交通工具。」



六棟在貝爾維尤的亞馬遜辦公室大樓，不論是已啟用或即將興建的大樓，彼此均在步行可達的距離。亞馬遜在西雅圖市仍然擁有大多數的市內空間——1200萬平方英尺，並有其餘2百萬平方英尺在建設中。可是近來亞馬遜開始注視貝爾維尤，一個對部分職員或未來可能加入員工較近的東部通勤地點。亞馬遜官方也讚賞貝爾維尤擁有一個「商業友善環境」。

