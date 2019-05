【熱播電影推介】

復仇者聯盟4:終局之戰

Avengers: Endgame

類型:動作 / 科幻 / 奇幻 / 冒險

導演:安東尼·羅素 / 喬·羅素

上映時間:2019年4月26日



漫威影業榮譽出品《復仇者聯盟4:終局之戰》,故事發生在滅霸消滅宇宙一半的生靈並重創復仇者聯盟之後,剩餘的英雄被迫背水一戰,為22部漫威電影寫下傳奇終章。



【新劇推薦】

《惡行》 The Act



類型:劇情 / 犯罪

頻道:Hulu

首映時間:2019年3月20日



Hulu正式預訂真實罪案詩選劇《惡行》 (The Act) ,該劇由Nick Antosca(《零異頻道 Channel Zero》主創)和Michelle Dean創作﹑首季由Laure de Clermont-Tonnerre負責執導。 本劇的每一季都將聚焦於一起特殊的案件,首季將根據Michelle Dean在Buzzfeed上發表的真實故事文章《Dee Dee Wanted Her Daughter To Be Sick, Gypsy Wanted Her Mom To Be Murdered》改編,這講述了48歲單親媽媽Dee Dee Blanchard跟周遭人說自己的女兒Gypsy患了多種重疾(例如腦損傷而失智﹑白血病﹑哮喘等),但實際上沒人知道,Gypsy根本是個健康得不得了的成人;後來Dee Dee身中多刀死亡,她的鄰居們﹑親人及警方發現是被虐待的Gypsy說服她男友殺害了母親。

【新專輯推薦】

《 別讓我走遠 》 林宥嘉

風格:流行

廠牌:數位發行

發放日期:2019年3月24日

《 別讓我走遠 》由華研唱作新人Karencici譜曲、HUSH填詞。林宥嘉則在這次製作中首次擔任總監角色,除負責音樂製作人一職,亦參與劇組主題曲討論會議及發想詞曲概念主題…等,為求將作品質量最大化,各種環節皆親力親為,全程投入,可見得對這首歌曲的重視程度。林宥嘉在劇組會議中觀賞完戲劇精華片段後,便決定讓歌曲緊扣戲劇「寫實」的表現手法,透過剖析劇中人物性格,將「失序」、「衝撞」、「回歸正軌」的情緒流線注入。歌曲的開始,從紊亂失序的陰暗情緒揭幕,隨著配器逐一增加,彷彿對整個世界的吶喊哀求,宥嘉的聲線彷彿正帶領著我們進入內心的最黑暗面; 而歌曲的最終結尾,僅以琴鍵聲綿延彈奏,猶如事件落幕後,人生仍不停前行,唯有找到黑暗裡面的光,才得以不迷失方向。