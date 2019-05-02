華州議會通過法案1000　反對者請求公投

（編譯Tea）華州議會於4月28日 （週日）晚上通過法案I-1000，議案推翻華州20年前，選民贊同禁止的平權法案。4月29日（週一）早上，一個反對I-1000的組織已提出公民投票，試圖將議案交給公投決定。

事情發展可能促成11月選舉——辯論開始的地方，展開關於種族及公平觀點的爭論。I-1000撤銷I-200，後者是華州選民20年前同意的議案。I-200阻止政府基於人們或群體的性別、種族、膚色、人種或民族血统，給予優惠待遇或歧視。

週日晚上的投票，在華州2019年議會的最後部分進行，多數眾議院和參議院的民主黨成員支持通過I-1000。眾議院有56:42贊成，參議院以26:22通過。沒有共和黨黨員支持議案，眾議院和參議院各有一個民主黨員反對議案。

議會期間，西雅圖民主黨參議員鮑勃長谷川（Bob Hasegawa）力勸他的同事贊成議案。

長谷川指：「我們不能閉上眼睛說這裡沒有種族歧視、沒有由來已久的種族偏見，或成慣例的隔閡，因為他們真實存在——統計數據顯示在刑事司法系統、教育系統，由上而下。」

金縣議員拉里戈賽特（Larry Gossett），在週一聲明表示很高興I-1000通過，收集I-1000簽署，代表召集立法者行動。戈賽特於新聞聲明指，「昨晚國會議員聽從判決，正式通過I-1000，結束 20年沉重的障礙——為不同膚色人士、弱勢群體、婦女及退伍軍人而設的I-200。」

在週日議會期間，共和黨黨員反對I-1000。參議院肯納威克（Kennewick）共和黨副少數族裔領袖莎朗布朗（Sharon Brown）說，她教導她的混血孩子，透過努力工作實踐他們的目標。

布朗說：「他們不想只因為種族、性別，而在公司董事會佔一席位，他們希望憑工作經驗獲得職位，他們希望依靠個人價值得到一職。」

在眾議院和參議院大廳外，一小撮示威者大聲抗議、反覆呼喊：「讓民眾投票！」

其中一個示威者是49歲貝爾維尤居民裘刊（音譯Kan Qiu），週一早上提交公民投票反對I-1000。

裘指他在中國長大，1989年曾參與聲名狼藉的天安門廣場示威，之後來美讀大學。

裘親眼目睹他的祖父在無業中苦苦掙扎，因為祖父不認同中國共產黨政權，裘說，見證他的母親被禁止在中國上大學。但是他來到美國建立新的生活，並送他的兒子入讀西北大學。

裘說：「這全靠決心。」裘是華州亞裔平等組織（WA Asians 4 Equality）成員之一，該組織反對I-1000。他稱議案為「引起分歧的」。

根據華盛頓國務卿辦公室（Washington Secretary of State’s Office）指，在7月27日前須獲得約13萬已登記選民的簽署，以在11月5日的大選進行公投。

今年初，I-1000運動呈交約40萬簽署，數目遠遠超過華州議會從前任何的提案。作為議會提案，立法者可以選擇對I-1000不表態，這樣議案將於秋季進行投票。

去年八月，社區擁護者在西雅圖的錫安浸信會教堂（Mount Zion Baptist Church），展開I-1000運動。前州長丹埃文斯（Dan Evans）、駱家輝（Gary Locke）及克莉絲汀葛瑞格爾 （Christine Gregoire），與現任州長傑伊英斯利（Jay Inslee），均表示支持。

然而收集那些簽署後，該運動同時背負沉重的債務。它積欠匯集請願書簽署的公司和人士超過130萬美元。

I-1000在2019年議會常規時間表的最後一天、最後幾小時獲得通過。立法者努力準時完成關鍵法案，使其能夠來到眾議院和參議院。可是立法者得妥協提高校區可從本地稅項中籌措的上限，並按時終結會議。