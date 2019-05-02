華盛頓最高法院審查撤銷西雅圖酒店工人權利的裁決

（編譯Zita）華盛頓最高法院將審理一項關於選民批准的西雅圖法律的案件，該法律賦予酒店工作人員新的權利，但由於酒店所有者協會提起訴訟，去年遭到撤回。州最高法院週二同意考慮法案I-124，該倡議在2016年的投票中贏得了廣泛支持，並在芝加哥和奧克蘭等城市啟發了類似措施。 法院批准了城市和當地工會組織 「Unite Here! Local 8 」提交的審查請求，它預計可在今年晚些時候處理此案。



「當他們批准這項倡議時，將近77％的西雅圖選民發表了明確的言論，」市檢察官皮特福爾摩斯（Pete Holme）在一份聲明中說。 「我的團隊期待捍衛這項法律。」



「倡議124面臨多項挑戰，我們致力於確定解決方案，以確保為員工提供安全健康的工作環境，」西雅圖酒店協會在一份聲明中說。「（該協會）認為最高法院將同意上訴法院。」



由Local 8制定，該倡議需要酒店為工人提供緊急恐慌按鈕，保留被指控毆打或騷擾工人的客人名單，並在某些情況下禁止這些客人。支持者表示，它將保護大多數移民和有色女性的勞動力免遭性侵犯和騷擾。



法律還要求酒店保護工人免受傷害，每天限制他們到5,000平方英尺的清潔，為他們提供醫療保險或補貼，並在所有權變更期間將他們留在員工身邊。 在集體談判協議中可以免除與攻擊和騷擾無關的規定。



2017年，金縣高級法院法官駁回了美國酒店和住宿協會，西雅圖酒店協會和華盛頓酒店協會提起的訴訟。但去年12月，一個上訴法院小組駁回了這倡讓。 三位法官小組表示，2016年的投票措施，包括彼此無關的條款，違反了一項規則，即在選民面前提出的舉措只能涵蓋一個主題。支持者在1月份向最高法院求助，認為投票措施中的各種規定都與酒店工作人員的福祉有關。