西雅圖大學遺失筆記電腦 超過2千個社會安全號受洩露威脅

（編譯Zita）西雅圖大學警告稱，上個月大學發行的筆記本電腦丟失後，超過2000人的姓名和社會安全號碼可能會洩露。



根據該大學的一份聲明，這部未加密的筆記本電腦包含2,102名現任和前任教職員工及其家屬的信息的文件，該筆記本電腦於3月26日一名大學員工在金縣地鐵公交車上丟失的。幾天后，該員工向大學官員發出警告，他們通知了西雅圖交通部和西雅圖警方，但他們無法找到筆記本電腦。 該大學表示，雖然沒有跡象表明信息被竊取，但筆記本電腦存有有關員工及其家屬參加大學福利計劃的信息。



根據該大學的說法，這些信息附在筆記本電腦上的離線電子郵件緩存文件中。 「主要關注文件」是由外部供應商發送給員工的電子郵件，該大學稱這是一件個別事件。該大學於4月22日向可能受影響的人發信，提供一年的身份盜竊和信用監控服務會員資格。該大學最近聘請了一名網絡安全和風險主管，負責調查此事件。 大學官員承諾加強安全程序，並表示他們正在加倍努力加密所有大學筆記本電腦的數據。



此事件發生在華盛頓各大學的數據洩露之後。上個月，華盛頓州立大學同意支付高達470萬美元的現金報銷和費用，以解決2017年從一個自助儲物櫃中偷走包含超過一百萬人信息的硬盤後提起的集體訴訟。



今年早些時候，華盛頓大學醫學院宣布，由於「內部人為錯誤」，12月至少有三百萬患者的醫療檔案在互聯網上可見至少三週。有關西雅圖大學事件的更多信息，可以在大學的網站上找到。

