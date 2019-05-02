西雅圖房地產市場分為兩大截然不同的部分

（編譯Zita）西雅圖地區的房地產市場明顯分為兩個：在西雅圖和貝爾維尤等高價城市尋找高端房屋的買家不會支付比一年前更多的房產。 與此同時，可能在塔科馬或埃弗雷特的那些購買類似交易的人仍然面臨著過去幾年同樣的老熱門市場。

週二公佈的全國Case-Shiller房價指數顯示，大西雅圖在整個市區擁有全國最淡的住房市場之一。2月份全區域價格同比上漲2.8％，低於4％的全國平均水平。 在報告涵蓋的20個地區中，只有四個地區 – 聖地亞哥，舊金山，洛杉磯和芝加哥—價格上漲幅度較小。

但是，當你放大距離時，整個地區的平均值—跨越金縣、斯諾霍米甚縣和皮爾斯縣—掩蓋了巨大的差異。該報告將該地區劃分為三個均等價格等級，大致是那些售價超過600,000美元的房屋、低於385,000美元的房屋以及介於兩者之間的房屋。

最昂貴的房屋價值，其中包括西雅圖和東區的大部分房屋，實際上同比減少了。 價格甚至小幅下滑，不利於正常的季節性漲幅。

這有多不尋常？上一次市場中任何一個部分的價格每年都在下降，這是八年前房價在經濟衰退之後觸底反彈的結果。回到去年的這個時候，最昂貴的房屋價值飆升了12％。但是看看最便宜的房屋，通常在大都會區的邊遠地區找到，而且就像前往一個完全不同的區域：這些房屋的價格比一年前增長了約8％，其中包括1.5％的房價上漲。在林恩伍德或倫頓可能找到的中等價位住宅價格上漲3.5％，略低於全國平均水平。

為什麼高成本和低成本市場之間存在差異？ 搶奪了高端住宅的人越來越少，使得競爭減少。Redfin表示，去年西雅圖地區的待售房屋數量增長速度超過聖何塞以外的任何地方。這種激增幾乎全部歸因於市場上待售房屋的時間更長：這裡的房屋銷售量正在下降，大多數沒有獲得報價的陳舊住宅都處於高端方面。

單戶住宅的中位數價格在金縣為667,000美元，在斯諾霍米甚縣為$500,000，均低於去年春季和夏季的高點。但在低端，房屋仍然需求旺盛。 可以找到大部分都市區最便宜房屋的皮爾斯縣上個月實際上創下了價格記錄，中位數銷售額達到363,000美元。粗略地說，塔科馬地區的中位數房屋價格與2012年金縣的典型房屋價格相同。