母親節散文集 – 1

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有人說，世界上沒有永恆的愛。我說不對！母親的愛是永恆的，她是一顆不落的星。 親情在這世間，總是讓生活充溢著一份份平平常常但卻恆久的溫暖，親情是貫穿生命始終的。為此，我要祝福天下所有母親節日快樂！

捋開額前的細發，便可以驚見星星點點銀絲，媽媽，是你的青春轉嫁到了我的身上麼？辛勞一輩子的您雖已銀髮如雪，可您在我心目中仍是那麼的青春靚麗！媽，祝您永遠年輕快樂！

輕一聲問安，將我心中的祝福化作陽光般的溫暖，永恆地留在您眼中、您心中。歲月已將您們的青春燃燒，但您們的關懷和勉勵將伴我信步風雨人生。媽媽，您的愛是崇高的愛，只是給予，不求索取，不溯既往，不討恩情。給您我的全部的愛，您是我今生唯一的祝福。歷經風雨洗禮，盼您始終堅強如昔。我要我的祝福，伴隨您三百六十五天。走過了那麼多年，我才深深知道，最愛我的人是您，媽媽。您生命的秋天，是楓葉一般的色彩，不是春光勝似春光，時值霜天季節，卻格外顯得神采奕奕。是您指引我走出第一步，幫助我找到以後的路，謝謝您，媽媽！ 媽媽，女兒已長大，不再牽著您的衣襟，走過春秋冬夏。這世界上，沒有人比您更愛我；這世界上，也沒有人能取代您在我心裡的位置。媽媽，無論在哪裡，我永遠愛您。從沒有為您寫過什麼，也沒有給您說過什麼感謝的話，但您對我的關心和愛意，點點滴滴都在心頭。您善意的叮囑，我不懂珍惜，一旦您不在我身邊，我才曉得您對我的可貴。媽媽，希望您大人不記小人過，平安快樂每一天。

也許，在我們這一生中，有許多人、許多事，經歷了轉身便會忘記，但在我們的心靈深處。時光荏苒，我們在媽媽溫馨的撫愛中長大成人，媽媽總是把一縷縷溫暖及時輸送給我們，讓我們在紛雜的塵世中永存那份做人的品性，不失那份人之初的純真。在這個特別的日子裡，我想對媽媽您說聲：媽媽節日快樂！願媽媽在今後的日子裡更加健康快樂！

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想起了母親，虛度年華就會化為豪情萬丈；想起了母親，羈旅漂泊的遊子就會萌發起回家的心願；想起了母親，彷徨無依的心靈就找到了棲息的家園！

提起你手中的筆，為親愛的母親寫點什麼或做點什麼。

母親是愛，是兒女臨行前棉衣上密密縫補的針線；是月臺上那種悵然若失的眺望；是相對無言卻又捨不得離開的那一絲情愫；是穿在身上撒滿陽光芳香的乾淨衣服；是餐桌上可口的飯菜；……是大海靜水流深，最深的愛裡看不到的浪花。

母親是故事，那帽子，那頭巾，那老花鏡，那鞋子都藏著故事，令我們想起來就淚不能禁的故事。記住母親，記在我們的心靈間，記憶裡，因為，母愛純潔得像陽光，母愛博大得如天空、如大地。

母親是生命的延續，剛撫養大兒女，又開始操勞孫子……

不要因為我們長大了，就以為可以不需要母親的操勞了，其實，在母親眼裡，不論我們多麼大，都是她永遠不懂事的孩子。

誰都很難列出一份母親給予我們的愛的清單，因為那清單永遠也承載不下膚淺的記錄。但我們應該感恩母親，因為她給了我們生命和深深的慈愛。

愛不需要語言，愛只需要行動。

讓我們走近母親，讓我們回顧愛，回顧那一種連陽光也無可比擬的溫暖。

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我曾對母親說過，我的生命是母親給我的，包括我的心。

我曾對兒子說過，你的生命是母親給你的，包括你的心。

當我來到這個世界，母親的心就開始隨著我的心一起跳動。這種跳動持續著我的生命，支撐著我沿著父親（母親）的河岸行走。在這顆心的呵護下，我成長並成熟著，開始在自己的世界裡隨意遊蕩。而母親的心並沒有因為我的行走放慢了腳步，她仍然小心翼翼地跟隨著我，默默無語地牽掛著我，同我一樣痛苦並快樂著。母親的心是一顆滾燙的心，永遠在我的思想和血脈間流動。

我曾固執地想到過，這世界上離開任何人我都能好好地活著。但這種固執的想法瞬間就被母親那雙眼睛粉碎了。母親的心就像針鼻兒一樣，只要有線穿過，她都能順手牽來。不管是孩子們的冷暖溫熱、傷痛哀怨，或是成功失敗、幸福不幸，都串在她手中的線上。那種一枝一葉的關愛，一絲一毫的體貼化作我無處不在的信任和信賴。母親的心是一顆細膩而敏感的心，永遠在她的關愛和關切中停留。

感恩的心不需要言語，包容的心寬厚遼闊。母親的心總是在我不經意間引領著我學會感恩、學會寬容，學會怎樣面對人生道路上出現的所有不幸和幸運。我知道，母親的心脆弱而堅強，總會用一言難盡的酸甜苦辣孕育一個新的世界。母親的心一直見證著人世間的一切浮華和喜悲。當世界很大的時候，她的心小到只容納我一個人，當世界很小的時候，她的心大到裝滿整個河山。母親的心是一顆江河般的心，永遠在我生命的旅程和感恩的快樂中流淌。

母親的心如這五月的陽光一樣燦爛著，溫馨著。她永遠屬於春天，屬於孕育生命的春天。