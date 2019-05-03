田蕊妮、譚俊彥、陳敏之及胡鴻鈞 齊聚溫哥華「魅力凝聚新時代」

四位TVB超人氣偶像，田蕊妮、譚俊彥、陳敏之及胡鴻鈞，與粉絲共渡星光璀燦的一晚。

(溫哥華消息)由新時代電視舉辦的「魅力凝聚新時代」，為本地觀眾帶來四位炙手可熱的TVB紅星，田蕊妮、譚俊彥、陳敏之及胡鴻鈞，與粉絲共渡星光璀燦的一晚。這個全城熱切期待的派對由一群身穿彩色閃亮舞衣的小朋友打頭陣，觀眾耳熟能詳的綜藝節目主題曲配上活力四射的開場舞蹈，現場氣氛迅即升溫。大會司儀盧玉鳳及陳敏愷旋即介紹四位超人氣偶像逐一在主演劇集主題曲歌聲中驚喜現身觀眾席，與粉絲熱情握手兼大送見面禮，更邀請幸運粉絲一同自拍，引起陣陣騷動。

譚俊彥喜遇父親狄龍的好友仙度拉。

陳敏之帶來「星夢情真」與「想一天」，輕快節奏帶動觀眾一起拍和。

觀眾即時全情投入，玩轉舞台，遊戲環節令台上台下打成一片。第一個遊戲率先考驗群星與粉絲的默契，兩人分別手持圓盤的兩邊，在保持平衡的同時準確地將塑膠球掉進有袋子的洞裡，難度雖高卻更加突顯譚俊彥與粉絲的非凡合作性，飛快地完成任務闖進下一關。散發著動人韻味的田蕊妮，手舞足蹈地與觀眾拍檔在水池裡找對文字卡拼出電視劇名稱，娛樂性十足。而陳敏之在吹熄蠟燭的遊戲中，用奇特的道具賣力撲熄蠟燭，場面十分爆笑。受到幸運女神眷顧的胡鴻鈞與粉絲挑戰「鉛筆彈彈」時，頻頻成功將鉛筆彈入杯中，惹得全場嘩然。

四位藝人之後相繼下台走到觀眾席大派禮物，粉絲爭相走近與偶像全接觸，如火熱情燃燒全場。

田蕊妮用富有故事的聲線演繹「半段路」及「沒那麼簡單」，細膩的感情觸動粉絲。

胡鴻鈞獻唱兩首大熱歌曲「到此一遊」及「太難開始」，大飽溫哥華樂迷的耳福。

除了精彩的遊戲環節，「魅力凝聚新時代」的另一大亮點就是群星大開金口。帥氣暖男胡鴻鈞一口氣獻唱了兩首大熱歌曲「到此一遊」及「太難開始」，歌聲像恬靜如水一般的乾淨，大飽溫哥華樂迷的耳福。經常在「流行經典50年」一展歌喉的陳敏之先帶來「星夢情真」，甜蜜歌詞大曬婚後美滿生活，再唱出主演劇集「My盛Lady」的片尾曲「想一天」，輕快節奏帶動觀眾一起拍和，而與 Sharon 同期出道的袁彩雲亦帶同女兒出席支持好友。而有台型又有內涵的譚俊彥則送上經典英文金曲「Wonderful Tonight」，訴說著淡淡的愛情故事，扣人心弦，後添一曲「明年今日」，圓渾的歌喉令觀眾如痴如醉。譚俊彥更喜遇父親狄龍的好友，從少看著他長大的前輩仙度拉。Sandra一見俊彥，即送上親切擁抱 。最後無論拍戲或唱歌都一樣出色的田蕊妮壓軸登場，用富有故事及生命力的聲線演繹新歌「半段路」及被丈夫杜汶澤隨意拍下邊化妝邊唱的爆紅歌曲「沒那麼簡單」，細膩的感情觸動粉絲。

四位親民紅星最後送出親筆簽名紀念Tee及鑰匙扣，並再次抽出現場幸運觀眾一同自拍，答謝他們的支持與愛戴。台上精采連場，台下滿載而歸，為歡樂時光留下美滿印記。