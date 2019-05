COMCAST 推出絕佳節目系列 歡慶亞裔美籍太平洋島民傳統月

對 X1 語音遙控說出「亞裔美國人」,即可欣賞免費的節目、電影、音樂和播客,以慶祝亞裔美籍人才對娛樂業做出的貢獻

(賓西發尼亞州費城 – 2019 年 5 月 1 日) – 今日,Comcast 推出了特別策劃的亞裔美國人節目、電影、音樂和播客的節目系列,歡慶亞裔美國人和太平洋島民傳統月。2,500 小時的節目內容向所有 Xfinity X1 用戶在各式平臺提供,包括熱門韓劇「The Fiery Priest」(熱血司祭)、票房冠軍「Lost in Thailand」(人在囧途之泰囧),以及當紅韓國男子組合 NCT 127 的全新系列訪談。Xfinity X1 用戶可以對其語音遙控說出「亞裔美國人」,便可以直接去看他們想看的節目。

2017 年 Nielsen 研究顯示,亞裔美國人和普通美國人對一系列設有亞裔美籍角色和情節的節目的參與度均高於每個時段的標準,這表明這些節目不僅引起了亞裔美籍觀眾,同時也引起了非亞裔觀眾的共鳴。

「憑藉這個節目系列,我們希望展示出亞裔美籍人才在為大家呈現多姿多采的電視節目、電影和音樂體驗方面做出的貢獻」 Comcast 國際策略執行董事 Rebecca Simpson 說道。「我們歡慶亞裔美國人的身份,也為提供了這樣一個平臺感到自豪,透過 X1 上全年提供的亞裔美國人影視點播方式,讓大家欣然接受和聆聽多元文化。」

包月的用戶可以獲取廣受歡迎的韓國、印度和日本頻道(如 KOCOWA、Eros Now 和 TV JAPAN)上的娛樂節目;Music Choice 上的音樂視頻;Stingray Music 視頻、卡拉 OK 節目和音樂會;TVK-Pop;iHeartRadio 上的「They Call Us Bruce」(他們叫我們布魯斯)等播客,主持人 Jeff Yang 和 Phil Yu 在 iHeartRadio 就亞裔美國人的現狀暢所欲言;以動畫為主題的影視作品,動畫獲 Association of Japanese Animations(AJA,日本動畫協會)的 Anime News Network(動畫新聞網)評為最受歡迎的內容類型之一。

用戶將能夠在家登入 X1 和 XfinityTV.com 觀看英語節目和中文、日語、韓語、 塔加拉族語、越南語和北印度語的節目。透過 Xfinity Stream 應用程式和在 Xfinity Flex 上可以隨時觀看精選節目。

從現在起至 5 月 31 日,Xfinity on Demand 將提供:

• 九小時的 Music Choice 節目 – BLACKPINK 和 NCT 127 的全新系列訪談;防彈少年團、Bruno Mars、吳亦凡、Tiffany Young 和王嘉爾等頂級藝術家的播放清單和音樂視頻

• 免費頻道預覽和串流媒體訂閱視頻點播服務,例如 —

o Anime Network,包括頂級動漫電影和電視劇,如「No Game No Life Zero」(遊戲人生劇場版)和「Maoyu」(魔王勇者)

o Eros Now,提供南亞戲劇,如「Metro Park」

o TV JAPAN,提供「Natsu」(夏空)等戲劇和「CASE CLOSED」(名偵探柯南)等動漫

o KOCOWA,包括熱門韓劇:「The Fiery Priest」(熱血司祭)和「Love in Sadness」(悲傷時相愛)

o Hi-YAH! ,提供亞洲動作電影:「Drug War」(毒戰)、「Kung Fu Killer」(功夫殺手)和「The Assassin」(刺客聶隱娘)

Well Go USA ,提供四部精選的免費票房冠軍影片:「Lost in Thailand」(人在囧途之泰囧)、「The Thieves」(奪寶聯盟)、「The White Haired Witch of Lunar Kingdom」( 白髮魔女傳之明月天國)和「The Beauty Inside」(内在美)

• 遊戲變革者 — 這個系列是為了祝賀娛樂界有影響力的亞裔美國人和太平洋島民的作品,其中包括演員、喜劇演員、製片人和音樂家,例如:Jason Momoa(「Aquaman」(海王))、Mindy Kaling(「The Mindy Project」(明迪煩事多))、Hirokazu Koreeda(「Shoplifters」(小偷家族))和 Steve Aoki(「5OKI」)

• 新世界音樂體驗 — 一個韓國流行音樂和寶萊塢等內容類型的藝術家和節目的連載系列,可透過 Music Choice、TVK-Pop、Stingray Music Videos、Stingray Karaoke 和 Stingray Classica,以及 Pandora、iHeartRadio 和 YouTube 上觀看。

想要獲得關於節目的更多資訊,請訪問 Xfinity.com/AsianAmerican。

關於 Comcast Corporation

Comcast Corporate(納斯達克:CMCSA)是一家全球媒體科技公司,包括三項主要業務:Comcast 有線電視、NBC 環球及天空電視台。Comcast 有線電視使用 Xfinity 品牌營運,是美國針對住宅用戶的視頻、寬頻網路及電話服務的最大供應商之一,同時也為商業用戶提供上述服務。Comcast 有線電視也使用 Xfinity 品牌為住宅用戶提供無線、安全及自動化服務。NBC 環球是一個全球性品牌,業務範圍包括新聞、娛樂及體育有線網路、NBC 及 Telemundo 廣播網路、電視節目製作、電視台集團、環球影業及環球主題公園和度假村。天空電視台是歐洲主要的媒體及娛樂公司之一,透過付費電視服務為用戶提供多種視頻節目。天空電視台也提供通訊服務,包括住宅寬頻網路、電話及無線服務。天空電視台經營天空新聞廣播網和體育及娛樂網路,製作原創內容節目,並擁有獨家內容所有權。請瀏覽 www.comcastcorporation.com 獲取更多資訊。