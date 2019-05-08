《往事只能回味》百聽不厭 尤雅 往事 真經典演唱會 三大巨星呈獻 天籟之聲 震撼西城

（西雅圖晶晶報道）5月5日（星期日），下午4時，「甜美歌后」尤雅、「新姚蘇容」劉明珠、「實力唱將」徐海藍三大巨星在Snoqualmie Casino亮麗登場。演唱會門票一個月前售罄，西城觀眾反應瘋狂。台北經濟文化辦事處範國樞處長、僑務委員會、邰智源及社會名流到場欣賞演出，金曲經典令人聽出耳油。

由Snoqualmie 賭場與雲豹娛樂公司的Mipo Seto 聯合製作。攝影師：Nelson Tang 、Hut Kwan、Gary Kwan，燈光師：Bill Woo， 主理：Mimi Kwan，Louise Mok，錄影師：Peter Wu。化妝師：Anna Yuen。

高貴美麗的製作人Seto Mipo 以一身深藍色的晚禮服出場介紹演唱會開始。

首先出場的實力唱將徐海藍，西城粉絲等候她兩年之久，當天她的狀態一如既往。她圓渾的嗓音，性感而有韻味的歌聲令觀眾陶醉。當晚她演繹多首歌曲：《愛人》、《桃李爭春》、《我曾用心愛著你》、《是否》、《愛的路上千萬里》、《茫茫到深更》。

第二位是「新姚蘇容」劉明珠，前兩次精彩的演出，令觀眾難忘，她的模仿技巧與歌曲的演繹非常完美，當晚她演繹多首歌曲：《鈔票與我》、《我與咖啡+又像細雨又像風》、《白狐》、《巧合》、《下定決心忘記你》、《楓葉情組曲》。

感恩主辨單位有機會，讓這對閨蜜好友徐海藍和劉明珠同台演出，當晚他們演唱：《愛情恰恰》令觀眾拍手叫好。這首既經典，又搞笑的歌，經過費玉清模仿原唱陳小雲的表演，他那翘起的臀部的風騷舞姿，令人捧腹大笑，也是許多歌星模仿的熱門歌曲之一。

甜美歌后尤雅入行40多年，她依然風韻猶存。她曾唱過許多，由瓊瑤小說改編的電視劇的主題曲，她的歌曲家傳戶曉，每首歌曲都是她的經典。她獨特的嗓音演繹多首金曲：《風從哪裡來》、《秋詩篇篇》、《有我就有你》、《梅蘭梅蘭我愛你》、《愛你一萬年》、《高山青》、《初航》、《只要為你活一天》、清唱《恩友歌》。當她唱出成名歌《往事只能回味》，七彩繽紛的彩紙從上而下飛舞在會場，令觀眾驚喜。

Mipo Seto 、尤雅、徐海藍、劉明珠齊唱《溫情滿人間》。 「載歌載舞」團，獻上鮮花祝賀演唱會演出成功。

演唱會後，製作公司和粉絲們在中國海景宴請歌手，佳餚美酒共聚一堂。